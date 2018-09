"Politični potres v Beli hiši? Ne, to je samo boj za novembrske volitve." #video

Časnik New York Times je v sredo najprej objavil komentar neimenovanega visokega člana vlade predsednika ZDA, ki se opredeljuje kot del organiziranega odporniškega gibanja znotraj ameriške vlade. Omenjeno gibanje po besedah anonimnega vira brani ameriško demokracijo pred ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Od norišnice v Beli hiši do Trumpove zahteve za likvidacijo Asada

Ameriški predsednik je omenjeni uvodnik že označil za strahopetno sramoto in izdajo, v medijih pa so se pojavljala tudi ugibanja, da naj bi bil avtor omenjenega prispevka kar ameriški podpredsednik Mike Pence. Ta je avtorstvo omenjenega komentarja že zanikal, v zvezi s primerom pa se je oglasila tudi ameriška prva dama Melania Trump, ki je anonimnemu piscu očitala sabotažo države.

Trumpu sive lase medtem povzroča tudi časnik Washington Post, ki objavlja odlomke iz nove knjige legendarnega ameriškega novinarja Boba Woodwarda. Priznani novinar, ki je skupaj s kolegom Carlom Bernsteinom v 70. letih prejšnjega stoletja pomembno vplival na epilog afere Watergate, odstop ameriškega predsednika Richarda Nixona, je v novi knjigi, ki bo izšla prihodnji teden, pod drobnogled vzel razmere v Beli hiši med Trumpovo vladavino.

Woodward Belo hišo v času Trumpovega predsednikovanja opisuje kot norišnico, v novi knjigi pa med drugim razkrije, da naj bi Trump aprila lani poklical Pentagon in zahteval likvidacijo sirskega predsednika Bašarja Al Asada.

Ferfila: Zdaj se že bije boj za novembrske vmesne volitve

Politični analitik in poznavalec ameriške politike Bogomil Ferfila burno dogajanje v Washingtonu, ki smo mu priča v zadnjih dneh, pripisuje predvsem bližajočim se novembrskim vmesnim volitvam: "Zdaj se bije boj za vmesne volitve, v katerih predsedujoča garnitura praviloma močno izgubi. Trumpu zaenkrat niti ne kaže tako slabo. Možno je, da izgubi spodnji dom, medtem ko senata praktično ne more izgubiti."

Če republikanci izgubijo kongres, se lahko Trumpova administracija po oceni Ferfile v luči preiskave posebnega tožilca Roberta Muellerja o vmešavanju Rusije v ameriške predsedniške volitve leta 2016 in možnega začetka Trumpove odstavitve s strani demokratov, znajde v težki situaciji.

"Če demokrati osvojijo kongres, potem bo Muellerjevo poročilo odmevno in pravno zavezujoče, saj ga bo kongres začel uporabljati. V primeru, da Trump izgubi kongres, potem se lahko preiskava zaplete in postane nevarna tudi zanj," pojasnjuje Ferfila in dodaja, da se ameriški predsednik te nevarnosti še kako zaveda.

Nenazadnje je Trump na včerajšnjem zborovanju v Billingsu v zvezni državi Montana svoje privržence pozval, naj novembra odidejo na volitve, sicer bodo krivi za njegovo odstavitev.

"Muellerjeva presikava je praktično vse, kar imajo demokrati"

Demokrati v bitki proti republikancem sicer stavijo tudi na nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obamo, ki bo v Kaliforniji in Ohiu poskušal prepričevati volivce, da novembra namenijo glas demokratom. Ferfila sicer opozarja, da bi prisotnost Obame belopolte volivce lahko vzpodbudila, da še v večjem številu glasujejo za Trumpa.

"Če se Obama dejavno vključi v kampanjo, bo Trump poskušal še bolj aktivirati bele volivce. Nekdanji predsednik novembra sicer ne more predstavljati velikega jezička na tehtnici v prid demokratom," pojasnjuje predavatelj na ljubljanski fakulteti za družbene vede.

Vključitev Baracka Obame v kampanjo pred novembrskimi volitvami je za demokrate lahko dvorezen meč, ocenjuje Ferfila. Foto: Reuters

Demokratska stranka se po njegovih v zadnjem obdobju sooča s številnimi težavami, od pomanjkanja kadrov in idej do nedoročenih programskih smernic. "Njihov problem je tudi, da v boju proti Trumpu nimajo širokega arzenala. Muellerjeva preiskava je praktično vse, kar imajo, in to je zanje slabo," je prepričan Ferfila.

Če bo Muellerjevo poročilo objavljeno že v času pred volitvami, to po njegovih besedah ne bo imelo velikega vpliva na volivce. "To poročilo med Trumpovimi privrženci ne bo povzročilo velikega razburjenja, medtem ko so tisti volivci, ki so proti Trumpu, v bistvu že tako ali tako uperjeni proti predsedniku," močno polarizacijo ameriškega volilnega telesa opisuje politični analitik.

"Trump vojne z mediji ne more dobiti"

Trump po besedah Ferfile sicer nikakor ne sodi na smetišče zgodovine. Njegove možnosti za ponovno izvolitev leta 2020 so povsem realne, v javnosti pa uživa podporo, ki variira med 43 in 46 odstotki, kar ni slabo, ocenjuje poznavalec ameriške politike.

"Vendar pa je dejstvo, da Trump vojne z mediji ne more dobiti. New York Times in Washington Post sta seveda dva vodilna časnika, ki poleg televizijske mreže CNN vodita bitko proti mediji. Ampak mediji niso od včeraj. Trump se bo čez dve oziroma šest let, če bo ponovno izvoljen za predsednika poslovil s položaja, mediji pa se ne bodo poslovili, ampak bodo še vedno tukaj," dodaja Ferfila.