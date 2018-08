Kako verjetno je, da bodo Trumpa odstavili?

V ZDA bodo novembra volitve v kongres, pri čemer si ameriški predsednik Donald Trump želi obdržati republikansko večino tako v senatu kot v predstavniškem domu, saj mu, če bi večino prevzeli demokrati, grozi odstavitev s položaja predsednika.

Dosedanja odkritja posebnega tožilca Roberta Muellerja, obsodba nekdanjega šefa Trumpove predsedniške kampanje Paula Manaforta in priznanje krivde Trumpovega nekdanjega odvetnika Michaela Cohena so po poročanju ameriških medijev le še voda na mlin k uvedbi postopka Trumpove razrešitve. Cohen je namreč pred dnevi sodišču priznal krivdo v obtožbah o kršitvah financiranja predsednikove kampanje, Manaforta pa so spoznali za krivega v finančnega kriminala.

Obeh domov kongresa republikanci ne bodo izgubili

"To, da je Trump kršil zakon, je jasno. Kršila ga je tudi Hilary Clinton, ko je uporabljala zasebno e-pošto za uradne pogovore, kršil ga je tudi Barack Obama, ko se je s Hilary pogovarjal na zasebnem strežniku. Ker predsedniku ni treba kazensko odgovarjati, je v tem primeru mogoča le njegova razrešitev s položaja," pravi Bogomil Ferfila, politični analitik in predavatelj na fakulteti za družbene vede (FDV).

Neznan moški pred sodiščem po tem, ko so Paula Manaforta spoznali za krivega osmih obtožb finančnega kriminala. Foto: Reuters

Kljub temu po mnenju Ferfile za zdaj kaže, da bodo republikanci obdržali oba domova kongresa. "Tisti plaz, o katerem se je veliko govorilo, ki bi demokratom pomagal, da bi republikanci izgubili na novembrskih volitvah, se ne bo zgodil. Lahko se zgodi, da republikanci izgubijo nekaj mest v senatu, obstaja tudi možnost, da bodo en dom kongresa izgubili, vendar obeh zagotovo ne bodo."

To pomeni, da bo, če se bo začela Trumpova razrešitev s položaja, ta težko izvedljiva, saj jo morata potrditi oba kongresna domova. "Spomnimo se Billa Clintona, ki mu je grozila odstavitev zaradi Monice Lewinsky. Clinton je bil v zelo neugodnem položaju, saj so imeli republikanci oba domova kongresa, pa ga kljub temu niso odstavili. Zakaj? Ker je bil Clinton zelo priljubljen pri državljanih."

Ameriški kongres je eden izmed redkih parlamentov, v katerem so parlamentarci večinoma neodvisni od strankarskih direktiv in glasujejo predvsem glede na to, kako ljudje v njihovem volilnem okraju gledajo na trenutnega predsednika. "Vsak izmed njih si želi ponovno izvolitev in računa na naslednje volitve ter na glasove volivcev. Zlasti v predstavniškem domu, kjer so volitve na vsaki dve leti. Torej, tudi če se začne postopek Trumpove razrešitve, so možnosti, da se ta zgodi, majhne," meni Ferfila.

Trump ne bo izgubil glasov belih Američanov s podeželja

Trumpova baza je načeloma zelo močna, njegova priljubljenost pri Američanih pa konstantna brez večjih nihanj. Skoraj dve leti po izvolitvi ima namreč 43-odstotno podporo.

Foto: Reuters

"Čeprav se se večina ljudi dela norca iz Trumpovih tvitov, ti dosežejo njegovo volilno bazo," pojasnjuje Ferfila. "Ljudi s fakultetno izobrazbo ni veliko, tudi pri nas. V ZDA jih je seveda več, ampak, če ima pri nas od 7 do 8 odstotkov ljudi fakultetno izobrazbo, jo ima v ZDA od 15 do 20 odstotkov. Nekaj odstotkov glasov volivcev bo zgubil, ne pa preveč glede na stukturo volivcev, ki jo ima, se pravi belih Američanov s podeželja."

Ferfila: Žalostno je, da imajo demokrati proti Trumpu le rusko afero

Tako obsodba Manaforta in Cohena sta okrepila preiskavo posebnega tožilca Roberta Muellerja, ki preiskuje rusko vmešavanje v ameriške predsedniške volitve leta 2016. Ferfila pravi, da ni naključje, da te stvari prihajajo na plan ravno zdaj.

"To je eden izmed načinov, da si demokrati nabirajo točke, je pa tudi ena izmed glavnih težav, saj proti Trumpu pravzaprav nimajo ničesar drugega kot Muellerja in ruskega vmešavanja v volitve," pravi Ferfila in dodaja: "To je nedvomno afera, a je žalostno, da je to vse, kar imajo."

"Čeprav se Mueller s svojo preiskavo Trumpu delno bliža, mu zelo blizu še ni." Foto: Reuters

Kljub temu pa Trumpa skrbi. Ferfila sicer meni, da čeprav se Mueller s preiskavo Trumpu delno bliža, mu zelo blizu še ni. Pojasnjuje tudi, da bi Trump kot predsednik še vedno lahko odpustil Muellerja, vendar bi bila to slaba poteza, ki si je zdaj ne more privoščiti.

"Vsem je jasno, tudi Trumpu, da se bo republikancem slabo pisalo, če ne zadržijo vsaj enega od domov kongresa. Zato je glavna prednostnih nalog Trumpovih ljudi, da umirijo stvari z Muellerjem in odigrajo partijo kongresnih volitev do konca."

Ni bilo jasno, kdo pije in kdo plača

Glede tega, koliko škode Trumpu povzroči njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen in o plačilu ženskam v zameno za molk o aferi s Trumpom Ferfila pravi: "Trumpovi odvetniki bodo to, kar se je zgodilo, poskusili predstaviti kot tehnično težavo, pri kater ije bilo polno nejasnosti, kdo pije in kdo plača. Nekaj nevarnosti je, saj se ne ve, kaj vse je Cohen izdal Muellerju, vprašanje pa je tudi, koliko ima ta kredibilnih dokazov."

Ne ve se kaj vse je Cohen izdal Muellerju, vprašanje je tudi koliko ima ta kredibilnih dokazov. Foto: Reuters

Trumpa lahko kljub temu obremenijo, a bolj politično kot pa pravno. "Ločiti je treba pravno in politično škodo, ki bo nastala. Pravno se bo to dolgo vleklo po sodiščih, preden bo kakšna obsodba, politično pa ima Trump trdo podporo pri svojih volivcih ter pri republikanski stranki. Ne glede na to, kaj si stranka misli o njem, velja neko splošno prepričanje, da morajo ta štiri leta vztrajati ob njem in izkoristiti stvari, ki jih je in bo medtem dosegel."

Leta 2020 mu lahko točke prinese tudi infastruktura

Politične točke na naslednjih predsedniških volitvah čez dve leti bi Trumpu lahko prinesla obnova infrastrukture. "Če mu uspe to, kar je obljubljal že Obama, bo zagotovo velik plus. Veliko vprašanje pa je, kako se bo na javnofinančnem področju izšla Trumpova reforma davkov." Trump je namreč bistveno znižal obdavčitve korporacij in znižal davčne stopnje najbogatejšim. Znižal je tudi davke nižjim dohodkovnim skupinam, razen najrevnejšim.

"Vprašanje je, kako bo ta izpad davkov na področju dohodnine in korporacijskih davkov prizadel proračun. Če bo to vplivalo na višjo raven gospodarske rasti ter bodo imele korporacije večji dobiček, bodo tudi nižji davki v državno blagajno prinesli več denarja. Če se bodo stopnje gospodarske rasti nadaljevale in bo ameriški proračun ugoden, se bo lahko lotil obnove infrastrukture, to pa mu bo prineslo dodatne točke na volitvah leta 2020."

V Sloveniji bi bilo to nemogoče

V ZDA vlada absolutna koncentracija bogastva, pravi Ferfila. "Štiristo družin, se pravi okoli tisoč posameznikov, ima v ZDA več premoženja kot 50 odstotkov vsega najrevnejšega prebivalstva. Ljudje to tam sprejemajo, v Sloveniji bi bilo kaj takega nemogoče."

Foto: Reuters

Čeprav je po besedah Bogomila Ferfile demokrat Bernie Sanders, eden izmed najbolj liberalnih ameriških politikov, za našo levičarsko politiko preveč desničarski, pa je za ZDA preveč levičarski. "Njegove ideje o brezplačnem šolstvu in o zvišanju dohodninske stopnje na 70 odstotkov so za ZDA nepredstavljive. Ameriškim bogatašem je nemogoče čez noč pobrati ves denar. Američani so zadovoljni z gospodarsko družbeno strukturo, ki jo imajo, in jo sprejemajo."

Napaka demokratske stranke je, da je odpisala delavski razred

Če bo v Ameriki sčasoma več takih, kot je Sanders, se bo začela bolj približevati levičarskim idejam, ni pa nujno. "Že Bill in Hillary sta med njegovim predsedstvom naredila projekcijo ZDA, v kateri bodo sami izobraženci.

Napaka demokratske stranke je bila, da je odpisala delavski razred, saj ga je zdaj zagrabil Trump. To je paradoks republikanske politike, da najnižji sloji glasujejo za stranko bogatašev. Ni vse ekonomija, mislil bi si, da bo, pa ni. Potem vidiš, da so druge stvari za ljudi pomembnejše. Na primer rasa, spolna usmerjenost in pravica do nošenja orožja."