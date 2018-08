Trump priznal, da je ženskama plačal za molk #video

EXCLUSIVE: President @realDonaldTrump on if he knew about the Cohen payments. See more from his interview with @ainsleyearhardt tomorrow 6-9amET. pic.twitter.com/HPJPslOG6X — FOX & friends (@foxandfriends) August 22, 2018

Ameriški predsednik je to dejal, potem ko je njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen na sodišču v New Yorku priznal krivdo glede obtožb o kršitvah financiranja predsednikove kampanje.

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

Trump je v sredo v odzivu na Twitterju Cohena obtožil, da si je "izmislil zgodbice, da bi dobil dogovor" s tožilstvom. "Priznal je krivdo v dveh točkah kršitev zakonodaje o financiranju kampanje, ki nista kaznivo dejanje," je poudaril. "Če kdo želi dobrega odvetnika, močno odsvetujem Michaela Cohena," je še zapisal.

See more from Ainsley's exclusive interview with President @realDonaldTrump tomorrow 6-9amET pic.twitter.com/fxkMqzKr5c — FOX & friends (@foxandfriends) August 22, 2018

V preteklosti je Trump sicer zanikal, da je vedel za plačila. V intervjuju pa je dejal, da so plačila prišla od njega in da je o tem tudi tvital, a da je zanje izvedel šele kasneje.

Cohen je na sodišču dejal, da mu je njegov klient naročil, da izvede plačili. Izrecno ni pojasnil plačil, a gre za plačila pornografski igralki Stormy Daniels in Playboyevi zajčici Karen McDougal, ki sta prejeli 130 tisoč oz. 150 tisoč dolarjev. Obe trdita, da sta imeli afero s Trumpom.

Sovoditeljica jutranje oddaje Fox & Friends Ainsley Earhardt je kasneje v oddaji Fox News dejala, da sta s predsednikom govorila tudi o mogoči pomilostitvi nekdanjega šefa predsedniške kampanje Donalda Trumpa Paula Manaforta, ki je bil spoznan krivega v osmih od 18 točk obtožnice, piše ameriški časnik Huffington Post.

Po njenih besedah je Trump omenil možnost, da bi pomilostil Manaforta, ki mu grozi več deset let zaporne kazni. "Mislim, da mu je žal za Manaforta. Bila sta prijatelja, zanj pa ni delal zelo dolgo, zanj je delal pravzaprav sto dni. Predsednik ni vedel za vse njegove poneverbe davkov. Seveda ni vedel za to," je dejala.

Earhardtova je kasneje prek Twitterja spremenila svojo izjavo in pojasnila, da Trump ni izrecno zanikal možnosti pomilostitve. Tudi Fox News je kasneje objavil krajši izsek intervjuja, v katerem Trump odgovori na vprašanje. V njem izrecno ne odgovori na vprašnje, ali bi pomilostil Manaforta ali ne. "Zelo spoštujem, kar je naredil," je dejal in naštel Manafortove dosežke.

"Kar je storil, nekatere obtožbe, ki so mu jih navrgli, vsak svetovalec, vsak lobist v Washingtonu jih je verjetno storil," je dodal.

Manafort je bil v torek na sodišču v Alexandrii spoznan za krivega v osmih od 18 točk obtožnice zaradi davčnih utaj in bančnih poneverb. V petih točkah je bil spoznan za krivega izogibanja plačila davkov, v eni točki, ker ni prijavil bančnih računov v tujini, v dveh točkah pa zaradi bančnih poneverb pri pridobivanju posojil.

Na zveznem sodišču v New Yorku pa je Cohen priznal krivdo v vseh osmih točkah obtožnice glede kršitev zakonodaje o financiranju predvolilne kampanje ter davčnih in bančnih poneverb. Med drugim je priznal tudi plačilo denarja v zameno za molk.

Gre za pomemben udarec ameriškemu predsedniku Trumpu v preiskavi ruskega vpletanja v kampanjo pred predsedniškimi volitvami v ZDA leta 2016. Oba njegova nekdanja sodelavca čaka zaporna kazen. 69-letnemu Manafortu, ki je sredi leta 2016 približno dva meseca vodil Trumpovo kampanjo, grozi celo več deset let zapora.