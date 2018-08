Nekdanji Trumpov odvetnik priznal krivdo

Nekdanjega Trumpovega odvetnika Michaela Cohena so v New Yorku preganjali zaradi več kaznivih dejanj. Cohen naj bi sodeloval pri več bančnih in davčnih goljufijah in kršil zakone finančnega prava.

Prav tako naj bi za Trumpove ženske urejal obljubljene denarne zneske, tako naj bi plačal tudi pornoigralki Danielsovi. To naj bi bil dogovor v zameno za molk o razmerju s predsednikom ZDA.

Cohen je danes priznal krivdo, v nadaljevanju pa bo znano, kakšna kazen ga bo doletela. Ta naj bi vključevala tako denarno terjatev kot tudi zaporno kazen.

Cohen, ki je več kot desetletje deloval v Trumpovi organizaciji, je kot njegov osebni odvetnik začel delovati leta 2016.