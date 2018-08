Trump se je s tem pravilom še bolj oddaljil od Obame

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Agenciji za zaščito okolja (EPA) so pojasnili, da je nov ukrep zasnovan tako, da bodo zvezne države lahko odslej same določale okoljske standarde, medtem ko so morali Obamovemu ukrepu slediti vsi premogovniki po ZDA.

Obama si je prizadeval izpuste toplogrednih plinov oklestiti z ukrepi, ki bi industrijo preusmerili od premoga k zemeljskemu plinu, vetru in soncu. Okoljevarstveniki so potezo Trumpove administracije že ostro obsodili. Ob tem poudarjajo, da se bodo izpusti iz elektrarn povečali, globalno segrevanje pa še poslabšalo.

Novo pravilo EPA bo v javni razpravi 60 dni, nato bo stopilo v veljavo. Trump ob tem načrtuje pot v Zahodno Virginijo, državo premoga, kjer namerava predstaviti načrt, s katerim želi izpolniti predvolilno obljubo in rešiti premogovništvo.