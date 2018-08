Mediji v ZDA proti Trumpovemu načinu govora

Več kot 300 ameriških medijev se je danes združilo v kampanji proti napadom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na medije. Sledeč pozivu časnika Boston Globe so objavili prispevke, v katerih izpostavljajo pomen svobode medijev in zakaj so napadi predsednika in njegove administracije na novinarje tako nevarni.

Uredništva z vseh koncev ZDA so se pridružila akciji, tako majhne lokalne medijske hiše kot velike tradicionalne. Trump za lažne novice pogosto označuje prispevke, ki so kritični ali ki vsebujejo zanj škodljive informacije. Nemalokrat pa je medije tudi že označil za sovražnike ljudstva. Po njegovi presoji časnik New York Times propada, pri televiziji CNN pa so zaposleni lažnivci. Občasno tudi osebno napade novinarje na novinarskih konferencah ali prek Twitterja.

Novinarji v ZDA označeni kot sovražniki ljudstva

Novinarji v ZDA tako ne veljajo več za sodržavljane, ampak sovražnike ljudstva, je danes zapisal Boston Globe. Trumpovi napadi na svobodo medijev so pomemben steber njegove politike, ki pa ima nevarne posledice.

Med drugim pojenja zaupanje ljudi v neodvisno poročanje ter predstavlja nevaren vzor za avtoritativne voditelje v drugih državah, češ da se lahko novinarji obravnavajo kot sovražniki. "Novinarji niso sovražniki," so še zapisali pri časniku.

Odmevno kampanjo, ki se ji je pridružilo skoraj 350 medijev, spremlja tudi ključnik #EnemyofNone (nikogaršnji sovražnik). Večina med njimi je komentarje objavila že v sredo.

New York Times je pod ogromnim naslovom "Svobodni mediji vas potrebujejo" zapisal, da je edino prav, da ljudje kritizirajo medije, če se ti kaj zmotijo. "Ampak vztrajati, da so resnice, ki ti niso všeč, lažne novice, predstavlja nevarnost življenjski sili demokracije. In označevanje novinarjev za sovražnike ljudstva je nevarno, pika," so zapisali.

Nekateri Trumpovo govorjenje zagovarjajo

Časnik Philadelphia Inquirer je zapisal, da delujejo v mestu, kjer se je rodila ameriška demokracija. "Če mediji niso svobodni pred povračilnimi ukrepi, kaznimi ali dvomi zaradi nepriljubljenih mnenj ali informacij, potem tudi država ni, niti njeni ljudje," so zapisali.

Tudi številni drugi mediji so v uvodnikih in komentarjih utemeljevali, zakaj je pomembna svoboda medijev in govora - od zagotavljanja resnice do preprosto tega, da se ljudem prihrani čas.

"Na praktični ravni mi novinarji spremljamo dolgočasna vladna zasedanja in se učimo o javnem financiranju šolstva, da se vam ni treba," je zapisal časnik Arizona Daily Star. "Ni tako veličastna izjava kot prvi amandma, vendar služi," so dodali.

Kljub številnim pozitivnim odzivom na kampanjo pa so se nekatere medijske hiše izrekle proti podpori kampanji. Med drugim časnik Wall Street Journal, kjer menijo, da imajo tudi Trump in njegovi sodelavci pravico do svobode govora.

Časnik Baltimore Sun pa je zapisal, da se strinjajo, da novinarji niso sovražniki ljudstva in da se medijev ne sme označevati za lažne medije, da pa koordinirana akcija številnih medijev deluje kot napad proti republikanskemu predsedniku.

Iz nedavne javnomnenjske raziskave ameriške univerze Quinnipiac je razvidno, da 51 odstotkov republikanskih volivcev verjame, da so mediji sovražniki ljudstva, in ne pomemben del demokracije. Več kot polovica, 52 odstotkov, pa jih ni zaskrbljenih, da bi lahko Trumpove kritike vodile v nasilje proti novinarjem. Med vsemi volivci jih sicer 65 odstotkov meni, da so mediji pomemben del demokracije, poroča britanski BBC.