Odvetniki nekdanjega šefa Trumpove kampanje niso poklicali nobene priče

Tožilstvo in obramba v sodnem procesu proti nekdanjemu šefu predsedniške kampanje Donalda Trumpa Paulu Manafortu bosta po dveh tednih sojenja v sredo podala sklepna nagovora poroti, saj Manafortovi odvetniki niso poklicali na klop nobene svoje priče. Manafortu zaradi davčnih utaj in bančnih poneverb grozi dosmrtni zapor.

Manaforta je zajela preiskava ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016, čeprav 18 točk obtožnice proti njemu s tem ni povezanih. Preiskovalci so spotoma ugotovili, da je skrival denar, ki ga je dobival od nekdanjega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča na računih v tujini, pozneje pa je s prevarami prihajal do velikih posojil v ZDA.

Sodni proces so zaznamovali izpadi sodnika Thomasa Selbyja Ellisa, večinoma proti tožilcem, vendar pa je sodnik Ellis danes zavrnil bolj ali manj formalen poskus obrambe z zahtevo, naj zavrže vseh 18 točk obtožnice, ker tožilcem ni uspelo ničesar dokazati. Sodnik je menil, da mora o tem odločati porota.

Priče, ki so jih deset dni klicali tožilci, so potrjevale obtožbe

Tožilci so deset delovnih dni klicali priče, ki so potrjevale obtožnico, med njimi bankirje in agente davčnih služb, dovolj je bilo tudi papirnatih sledi in celo fotografij dragih Manafortovih oblačil. Glavna priča je bil Manafortov nekdanji namestnik v Trumpovi kampanji Rick Gates, ki je priznal, da je tudi sam kradel in poneverjal.

Obramba bo poskušala v sklepnem nagovoru poroto prepričati, da je vsega kriv Gates, ki si želi rešiti lastno kožo in se je s tožilci dogovoril o pričanju proti Manafortu. Sojenje s predsednikom ZDA Trumpom nima neposredne povezave, vendar pa ga je predsednik večkrat komentiral na Twitterju z napadi na tožilce.