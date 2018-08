Nekdanja Trumpova sodelavka objavila tajne posnetke

Trumpovo administracijo so komentatorji že doslej primerjali z resničnostnim šovom, podobnim njegovemu Vajencu, zaradi katerega je na pločniku slavnih v Hollywoodu dobil svojo zvezdo. Z razkritji nekdanje tekmovalke pa so te primerjave dobile potrditev in še več.

Trump je Manigaultovo pripeljal v Belo hišo kot svetovalko, zdaj pa je napisala knjigo "Snet s tečajev", v kateri objavlja podrobnosti dela v Beli hiši in trdi, da je skrivaj posnela pogovor s Trumpom in šefom kabineta Johnom Kellyjem, ko jo je slednji lani odpustil v pogovoru na štiri oči v tako imenovani "situacijski sobi" Bele hiše. Ta bi sicer morala biti posebej zavarovana pred tovrstnim početjem.

Manigaultova meni, da predsedniku napreduje demenca

Ameriški mediji, ki niso povsem Trumpovi, Manigaultovo in njenih trditev ne jemljejo kot verodostojne, vendar pa razkritja o skrivnem snemanju sprožajo vprašanja o stanju nacionalne varnosti ZDA zaradi oseb, ki jih je s seboj na sedež ameriške vlade pripeljal Trump. Skrivaj ga je snemal tudi njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen, New York Times pa ima informacije o tovrstnem početju še najmanj ene osebe.

Manigaultova v času propagiranja svoje knjige med drugim Trumpa obtožuje rasizma in meni, da predsedniku napreduje demenca. Bela hiša jo je ostro napadla, v ponedeljek zjutraj pa se je - po lastnih besedah sicer nerad - vključil še predsednik ZDA.

V vrsti tvitov je Trump med drugim priznal, da ji je dal službo v Beli hiši, ker je jokala zanjo in ker je o njem govorila same lepe stvari. Foto: Reuters

Sodelavci Trumpa o Manigaultovi nimajo dobrega mnenja

Trumpovi podporniki opozarjajo, da je 40-letna Manigaultova pred dvema desetletjema že delala v vladi. Res je bila pri podpredsedniku Alu Goru, vendar za kratek čas, dokler niso ugotovili, da je nesposobna in so jo poslali v ministrstvo za kmetijstvo, kjer ni ostala dolgo. Njeni sodelavci v Trumpovi Beli hiši o njej nimajo dobrega mnenja, saj naj bi bila prepirljiva, svojeglava, nesposobna in neresna, kar zadeva točnost prihajanja na sestanke.

Trump je zdaj priznal, da so bile njene največje kvalifikacije lepe besede o njem, obenem pa je bila temnopolta ženska v Beli hiši pripravno orodje za zavračanje trditev o predsednikovem rasizmu ali šovinizmu.

Manigaultova kot kaže ni mirno prenesla, da ji je Kelly pokazal vrata. Med drugim trdi, da so ji za molk o delu v Beli hiši ponujali mesečno plačilo v višini 15.000 dolarjev, kar naj bi zavrnila.

"Ko je prišel na krov general Kelly, mi je rekel, da je zguba, ki dela le težave. Povedal sem mu, naj poskuša zadeve urediti, če je možno, ker je o meni govorila le velike stvari - dokler ni bila odpuščena," je tvitnil Trump.

Objava posnetka je razjezila Belo hišo

Manigaultova, ki je v ZDA znana predvsem pod svojim imenom, je pogovor s Kellyjem posnela decembra lani, del posnetkov pa je posredovala medijem in televizija NBC jih je objavila. Na njih Kelly namiguje, naj odide mirno, če želi ohraniti svoj ugled in kredibilnost. Objava posnetka je razjezila Belo hišo in tiskovna predstavnica Sarah Sanders je sporočila, da to kaže na popolno brezobzirnost do nacionalne varnosti ZDA. S tem se strinjajo tudi Trumpovi kritiki.

Manigaultova je v odgovoru na Trumpove tvite povedala, da je žalostno, da ob vsem tem, kar se dogaja v ZDA, najde čas, da jo žali. Nato je vodo speljala na rasistični mlin in se skušala prikazati kot žrtev, ker je temnopolta.

"To je vzorec njegovega vedenja s temnopoltimi in se ne zna zadržati," je Manigaultova povedala za televizijo NBC. Foto: Reuters

Predsednik ji je povedal, da ni vedel, da so jo odpustili

Po sestanku s Kellyjem se je sicer šla pritožit Trumpu in je posnela tudi ta pogovor. Predsednik ji je povedal, da ni vedel, da so jo odpustili. Izrazil je obžalovanje, a namignil, da sam nima ničesar s tem in da ji ne more pomagati. "Hudiča res mi ni všeč, da greš," ji je povedal. Omarosa sedaj meni, da je pravi šef Bele hiše general Kelly, kar bi ji Trumpovi kritiki zelo radi verjeli.

Trump jo je sicer v vrsti tvitov med drugim opredelil za zmešano, za sodrgo, za osebo, ki ni pametna, ampak zlobna. Spomnil je, da je bila med oddajo Vajenec kar trikrat odpuščena, da ji ni nikoli uspelo v življenju in ji ne bo ter da ga je s solzami v očeh prosila za službo v Beli hiši.

Ker ga je hvalila, je potem to storil. Trump je izrazil zavedanje, da obstreljevanje z Omaroso po Twitterju sicer ni "predsedniško obnašanje", vendar je bil v to pač prisiljen, ker bodo "lažni mediji" njene besede vzeli za suho zlato.