Trump podpisal 716 milijard dolarjev vreden obrambni proračun

Ameriški predsednik Donald Trump je v vojaškem oporišču Fort Drum v zvezni državi New York podpisal 717 milijard dolarjev vreden zakon o porabi za obrambo v proračunskem letu 2019. Zakon nosi ime po senatorju Johnu McCainu, vendar ga predsednik v svojem klasičnem govoru, polnem samohvale in napadov na medije, ni niti omenil.

Republikanski senator John McCain se doma v Arizoni bori z rakom in je eden redkih republikancev, ki so kdaj upali kritizirati Trumpove izpade. Trump ga zato med svojimi nastopi pred podporniki redno kritizira - sicer brez omembe imena, saj mu je z glasom proti pokvaril uničenje zdravstvene reforme predsednika Baracka Obame.

McCaina je Trump omenil kasneje v drugem govoru v Utici, prav tako v New Yorku, kjer je zatrdil, da se je želel povsem znebiti Obamove reforme, če ne bi "en senator ob dveh zjutraj obrnil svoj palec navzdol".

Vojaki bodo dobili ''čudovita nova orožja''

V Utici je Trump ošvrknil tudi guvernerja New Yorka Andrewa Cuoma, ki naj bi razmišljal o predsedniški kandidaturi leta 2020. Trump je zagotovil, da ga bo gladko premagal, čeprav naj bi mu Cuomo obljubil, da ne bo nikoli kandidiral proti njemu. Cuomo je to prvič slišal. Zakon o porabi za obrambo sicer med drugim povečuje plače vojakom za 2,6 odstotka, kar je največja rast v zadnjih devetih letih.

Predvidena sta financiranje zaposlitve novih vojakov ter proizvodnja novih tankov, letal, helikopterjev in vojaških ladij. "Tako bomo močni, da vsega tega ne bo treba uporabiti. Ampak če bo treba, nima nihče možnosti proti nam," je zatrdil Trump.

Zakon obenem tudi slabi sankcije proti kitajskemu tehnološkemu velikanu ZTE in daje Trumpu možnost, da ne uveljavi sankcij proti državam, ki kupujejo rusko vojaško opremo. Denarja za Trumpove "vesoljske sile" v zakonu ni, kongres pa mu je zagotovil sredstva za njegovo vojaško parado, ki jo želi imeti novembra v Washingtonu.

Trump se lahko glede obrambnega proračuna upravičeno pohvali, da je bil po dolgem času sprejet pred 1. oktobrom, ko se v ZDA začne proračunsko leto, ki traja do konca septembra. Zadnjih 20 let so bili tudi obrambni proračuni potrjeni z zamudo. Pohvalil se je tudi, da so vojakom dolga leta jemali denar, z njegovim prihodom pa se vse spreminja in bodo dobili "čudovito novo orožje".