Spoznajte oblikovalko, ki je navdih našla tudi v Trumpu

V tokratnem delu Vicelandove dokumentarne serije Države skozi modo boste spoznali kontroverzno modno oblikovalko Barbaro Sánchez-Kane, ki se na mehiškem tednu mode predstavi drugače kot vsi njeni oblikovalski kolegi. Modno revijo se namreč odloči prirediti kar v kuhinji, kreacije pa so vse prej kot običajne.

Foto: Planet TV/Vice

Kot odgovor na Trumpovo zamisel, da bo na meji z Mehiko postavil zid, je tudi sama v svojo kolekcijo vnesla nekaj jeklenih kosov, na primer jeklen nedrček in jeklen ščit za zadnjico z napisom No Wall, kar v prevodu pomeni brez zidu. Sicer pa so se njeni modeli po neobičajni modni pisti sprehodili z vzglavniki na glavi ter v oblačilih, na katerih so bili tudi religiozni motivi.

Kako je videti nenavadna kolekcija, preverite že nocoj v novem delu dokumentarne serije Države skozi modo ob 22.30 na Planet TV!