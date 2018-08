Dežela, kjer bogati počnejo, kar hočejo #video

V dokumentarni seriji Države skozi modo, ki jo lahko spremljate na Planet TV, je manekenka in igralka Hailey Gates tokrat obiskala Mehiko. Tam je odkrila, kakšen prepad vlada med najbogatejšimi in preostalim prebivalstvom.

Hailey Gates je v tokratnem delu dokumentarne serije Države skozi modo obiskala Ciudad de Mexico, da bi se udeležila tamkajšnjega tedna mode. Hitro je ugotovila, da se tamkajšnji teden skoraj nič ne razlikuje od tednov mode v prestolnicah mode, kot sta Pariz in Milano. Zato se je značilni mehiški modni slog odpravila iskat na nenavadne kraje.

Foto: Planet TV/Vice

Spoznala je, da mesto preveva skupinska miselnost. V njem najdeš pankerje, privržence sloga emo, ljubitelje rokabilija in darkerje. Celo bogataši se izražajo z oblačenjem. Tudi njim je ulica nadela ime, pa naj jim je to všeč ali ne. "Mirrey" je sinonim za bedaka, čeprav v resnici pomeni "Moj kralj".

O njih se je Hailey pogovarjala s Sergiem, ki piše blog Mirreybook in se tako norčuje iz bogate mladine. Povedal je, da je biti ''mirrey'' je zelo mehiško. Ljudje si želijo, da bi bili videti kot ''mirrey'', zato kupujejo na primer drage šampanjce in to ovekovečijo na družbenih omrežjih, čeprav si tega v resnici ne morejo privoščiti. Ljudje se radi pretvarjajo, da so bogati, saj lahko, če ste bogati v Ciudadu de Mexicu, očitno počnete, kar želite.

Foto: Planet TV/Vice Ljudje v zadnjem času vse pogosteje snemajo bogate, ki se neprimerno vedejo, in to objavljajo na spletu. Hailey se je zato srečala z Arijem, ta je posnel moškega, ki je zaradi tega posnetka znan kot Lord Audi. Posnetek si je ogledalo že nekaj milijonov ljudi.

Ari je snemal pot s kolesom iz službe, ko se je vanj začel zaletavati moški v avtomobilu. Ko se je vozilu približal policist, mu je voznik odvrnil, da je to Mehika in da mu ne more nič. Po prerivanju s policistom je voznik z avtom zbežal - in to brez posledic.

Video dogodka:

Ari je povedal, da bogati v Mehiki vse težave rešujejo z denarjem in zvezami. Zanje je to nekaj običajnega. To pa je mogoče samo zaradi dejstva, da so policisti skorumpirani in je to njihov dodatni vir zaslužka. Tako v Mehiki obstaja družbeni razred, ki nekaznovano počne, kar hoče.

Več o življenju v Mehiki in težavnih temah, ki jih Hailey Gates odkriva skozi modne zgodbe, pa v nocojšnji epizodi dokumentarne serije Države skozi modo ob 22.30 na Planetu.