Melania Trump bo oktobra obiskala Afriko

Ameriška prva dama Melania Trump bo oktobra odpotovala v Afriko, kar bo njena prva pot v tujino v funkciji prve dame ZDA. Kot so danes sporočili njeni predstavniki za odnose z javnostmi, se želi Trumpova v več afriških državah seznaniti, v kakšnih pogojih tam živijo otroci. Kdaj in kam bo odpotovala, še ni znano.

V Sloveniji rojena ameriška prva dama Melania Trump je maja sprožila pobudo za pomoč otrokom, ki nosi naslov Bodi najboljši (Be Best). Gre za kampanjo ozaveščanja o družbenih medijih, drogah in splošni dobrobiti otrok. Trumpova v okviru kampanje med drugim nasprotuje nadlegovanju na spletu.

Njena prizadevanja za bolj strpno komuniciranje na digitalnih platformah sicer večinoma zasenčijo izjave njenega moža Donalda Trumpa, ki na spletu svoje nasprotnike napada tudi z žaljivkami. Afriške države je Trump januarja sicer označil za "usrane luknje".