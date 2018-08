Vodja Trumpove kampanje obsojen večkratne goljufije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manafort je bil spoznan za krivega petih obtožb davčnih utaj, obtožbe prikrivanja računa na tujih bankah in dveh obtožb bančnih prevar. Grozi mu več let zapora, poroča CNN.

Nekdanjega vodjo Trumpove kampanje so v ZDA preiskovali v okviru preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016, vendar 18 točk obtožnice, zaradi česar so mu sodili v Virginiji, ni povezanih s tem primerom.

Na tujem bančnem računu skrival 65 milijonov dolarjev

Preiskovalci so namreč slučajno ugotovili, da je 69-letni Manafort skrival denar, ki ga je dobival od nekdanjega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča na tujih bančnih računih, pozneje pa je s prevarami prihajal do velikih posojil v ZDA.

Po navedbah tožilcev je v letih od 2010 do 2014 na tujem bančnem računu zbral 65 milijonov dolarjev ter več kot 15 milijonov dolarjev zapravil za luksuzne nakupe. Ugotovili so, da je z bančnimi prevarami prišel do 20 milijonov dolarjev posojil.

Da sodba ni povezana z rusko afero, je v izjavi po razsodbi komentiral tudi predsednik Trump, ki je hkrati kritiziral Muellerjevo preiskavo, ki jo je označil za "lov na čarovnice". Manafort je sredi leta 2016 približno dva meseca vodil Trumpovo kampanjo.

Sodišče v Virginiji je Manafortu sodbo izreklo isto uro, ko je nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen priznal, da je sodeloval v bančnih in davčnih goljufijah, prav tako pa tudi pri spornem financiranju ameriške kampanje.

Gre za pomemben udarec ameriškemu predsedniku Trumpu v preiskavi ruskega vpletanja v kampanjo pred predsedniškimi volitvami v ZDA leta 2016. Oba njegova nekdanja sodelavca čaka zaporna kazen, poroča STA.