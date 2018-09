Knjiga o norišnici, ki jo Trump ustvarja v Beli hiši

Knjiga je nastala na osnovi številnih pogovorov z neimenovanimi viri v Beli hiši, napisal pa jo je veteran afere Watergate, ki je skupaj s kolegom Carlom Bernsteinom povzročil padec predsednika Richarda Nixona v 70. letih prejšnjega stoletja. Bob Woodward je sicer že napisal knjige o osmih predsednikih, tudi o prejšnjem Baracku Obami in njegovem predhodniku Georgu W. Bushu.

Knjiga z naslovom "Strah: Trump v Beli hiši" ima 448 strani, izšla bo 11. septembra, Washington Post pa je pred izidom že objavil posamezne izvlečke.

Woodward Trumpovo Belo hišo opisuje kot "norišnico", predsednikovi pomočniki pa da se zaradi njegove impulzivnosti, izbruhov jeze in preganjavice počutijo, kot da vseskozi hodijo po robu prepada.

Obrambni sekretar James Mattis in zdaj že nekdanji gospodarski svetovalec Gary Cohn naj bi Trumpu celo jemala dokumente z mize, da ne bi uničil svetovnega trgovinskega sistema, spodkopal nacionalne varnosti in zanetil kake vojne.

Cohn naj bi tako Trumpu z mize ukradel dokument, s katerim bi predsednik, če bi ga podpisal, ukinil trgovinski sporazum z Južno Korejo, s tem pa bi ukinil tudi pomembne varnostne dogovore.

Mattis je medtem po navedbah Woodwardovih prič moral podrobno pojasnjevati, zakaj morajo ameriški vojaki v Južni Koreji ostati. Zatem pa naj bi svojim kolegom dejal, da ima Trump zmožnost dojemanja "kot šolar v petem ali šestem razredu" oz. kot deset- ali enajstletni otrok.

Woodward tudi opisuje, da je Trump aprila lani po kemičnem napadu v Siriji, za katerega so okrivili sirskega voditelja Bašarja al Asada, poklical Pentagon in zahteval, da se Asada likvidira. "Dajmo ga ubiti. Pojdimo tja. Pobijmo jih, na veliko," naj bi dejal Trump. Mattis se je strinjal, da je treba nekaj narediti, a se je odločil za "bolj umerjen odgovor" - zračni napad.

Mattis se je na pisanje Woodwarda že odzval in zanikal, da bi kdaj kaj takega dejal o predsedniku, anonimne vire pa označil za nekredibilne. Prav tako se je odzval tudi Trump, ki je ob srečanju s kuvajtskim emirjem novinarjem dejal, da o likvidaciji Asada nikoli niso razmišljali.

Pred tem pa je tvitnil, zakaj kongres ne spremeni zakonov o klevetanju, knjigo pa je označil za fikcijo.

Isn’t it a shame that someone can write an article or book, totally make up stories and form a picture of a person that is literally the exact opposite of the fact, and get away with it without retribution or cost. Don’t know why Washington politicians don’t change libel laws?