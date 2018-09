Kandidat za vrhovnega sodnika ZDA vztraja pri sodni neodvisnosti

Kandidat za novega člana vrhovnega sodišča ZDA Brett Kavanaugh je včeraj prestal drugo burno zaslišanje v odboru za pravosodje ameriškega senata in se ponovno izognil jasni opredelitvi svojih stališč glede predsedniških pooblastil in vročih vprašanj, kot je pravica žensk do umetne prekinitve nosečnosti.

Demokrati, ki njegovi nominaciji nasprotujejo, so poskušali dobiti odgovor na vprašanje, ali so sploh kakšne meje glede pravice predsednika za pomilostitve, na primer pomilostitve samega sebe oziroma ali je mogoče predsednika po sodni poti prisiliti v pričanje med kazensko preiskavo. Priznal je, da po njegovem prepričanju nihče, torej niti predsednik, ni nad zakonom.

Skrbi jih namreč, da bo Kavanaugh skupaj s štirimi konservativnimi kolegi onemogočil nadaljevanje preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016, ki jo vodi posebni tožilec Robert Mueller, če se bo ta preveč približala Trumpu.

Demokrati z vsemi silami poskušajo ustaviti njegovo potrditev

Trump je Kavanaugha izbral, da na vrhovnem sodišču zamenja Anthonyja Kennedyja, ki je sicer konservativen sodnik, vendar je pri vprašanju pravice do splava in pravic homoseksualcev v svojih mnenjih prestopal na stran liberalne manjšine sodišča. Demokrati so prepričani, da Kavanaugh ne bo tak in zato želijo njegovo potrditev ustaviti, vendar jim za to primanjkuje glasov.

Prepričani so, da je Trump 53-letnega Kavanaugha izbral zaradi tega, ker je izrazil mnenje, da predsednika ZDA ne bi smeli kazensko preganjati ali civilno tožiti, dokler je na položaju. Republikanci si ga tudi želijo, ker pričakujejo, da bo podpiral omejitve ali odpravo pravice do splava, smrtno kazen in pravico do orožja.

O pravici do splava dejal, da jo je treba spoštovati

Glede pravice do splava je Kavanaugh dejal, da je odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973, ki je ženskam v ZDA omogočila to pravico, pomemben precedens, ki je bil večkrat potrjen, njegovo spoštovanje pa je pomembno. Ni pa povedal, ali bo ta precedens v bodoče, če bo potrjen, potrdil ali zavrnil.

Tudi včeraj so postopek prekinjali pogosti izpadi protestnikov, ki so jih potem odstranili iz dvorane. Demokrati so še naprej vztrajno opozarjali, da jim republikanci ne omogočijo dostopa do podatkov o Kavanaughovih mnenjih in ukrepih, ko je bil član vlade predsednika ZDA Georga Busha mlajšega.