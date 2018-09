Melania avtorja anonimke v New York Timesu obtožila sabotiranja države

Trumpova sicer meni, da je svobodni tisk pomemben za ameriško demokracijo, svobodo govora pa je označila za pomemben steber ustanovnih načel države. Moti pa jo pogosto poročanje na podlagi anonimnih virov.

"Zgodovino naše države pišejo ljudje brez imen. Besede so pomembne in obtožbe imajo lahko resne posledice. Če je nekdo dovolj pogumen, da nekoga obtoži negativnih dejanj, je potem tudi odgovoren, da se javno postavi za svoje besede, ljudje pa morajo imeti pravico, da se branijo," meni prva dama ZDA.

New York Times je v sredo objavil prispevek anonimnega visokega predstavnika Trumpove vlade, ki trdi, da v vladi obstaja oziroma deluje skupina ljudi, ki ščiti državo pred najbolj nizkotnimi impulzi predsednika in si prizadeva za ohranitev demokratičnih ustanov. Avtor zagotavlja, da ni demokrat, in hvali republikansko filozofijo nižanja davkov in odpravljanja regulacij.

Objava je sprožila novega v vrsti orkanov, ki se zaletavajo v Belo hišo vse od januarja 2017, ko je Trump prevzel oblast. V Beli hiši se odvija mrzlično iskanje avtorja prispevka, nekaj visokih članov administracije pa je avtorstvo že zanikalo. Med njimi sta podpredsednik ZDA Mike Pence in državni sekretar Mike Pompeo.

Nekdanja Trumpova sodelavka Omarosa Manigault se je nemudoma odzvala in zatrdila, da o obstoju "odporniškega gibanja" poroča tudi v svoji nedavno objavljeni knjigi. Tam namiguje, da bi bili lahko člani gibanja tudi člani Trumpove družine.