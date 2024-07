Erdogan omenil možnost vojaške intervencije v Izraelu

"Biti moramo zelo močni, da Izrael Palestini ne bo počel teh nezaslišanih stvari. Tako kot smo vkorakali v Gorski Karabah in Libijo, podobno bomo storili tudi njim," je na zborovanju svoje Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) v črnomorskem mestu Rize dejal Erdogan, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Podrobnosti morebitne intervencije ni pojasnil.

Katz je v odzivu na družbenem omrežju X in zapisal, da gre Erdogan, ko grozi z napadom na Izrael, po stopinjah Sadama Huseina. "Samo spomnite se, kaj se je tam zgodilo in kako se je končalo," je dodal. Foto: Guliverimage Turčija v konfliktu med Armenijo in Azerbajdžanom podpira Azerbajdžan, ki mu dobavlja vojaško pomoč. Ankara pa podpira tudi mednarodno priznano vlado Libije.

Izrael namiguje na Huseinovo usodo

Katz je v odzivu na družbenem omrežju X zapisal, da gre Erdogan, ko grozi z napadom na Izrael, po stopinjah Sadama Huseina. "Samo spomnite se, kaj se je tam zgodilo in kako se je končalo," je dodal.

Husein je iz Bagdada vodil odpor proti silam ZDA, ki so Irak napadle leta 2003. Svet prehodne iraške vlade je nato istega leta v Bagdadu ustanovil posebno sodišče za sojenje najvišjim članom njegovega režima, Huseina pa je bremenilo skupno dvanajst obtožb zaradi množičnih pobojev več deset tisoč šiitov, Kurdov in političnih nasprotnikov. Sodišče ga je 5. novembra 2006 spoznalo za krivega zločinov proti človečnosti. Kljub nasprotovanju velikega dela svetovnih voditeljev so ga usmrtili 30. decembra 2006.

Turčija močno podpira Palestino

Erdogan je od začetka vojne v Gazi, ki jo je sprožil napad Hamasa na Izrael 7. oktobra lani, med najostrejšimi kritiki Izraela. Tega je večkrat označil za teroristično državo in ga obtožil, da v Gazi izvaja genocid.

Konec lanskega leta je izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja primerjal z nacističnim voditeljem Adolfom Hitlerjem in ocenil, da so mednarodne institucije zaradi izraelskih napadov na Gazo povsem odpovedale.

Izrael je zaradi Erdoganovih kritik odpoklical izraelske diplomatske predstavnike v Ankari. Erdogan je že pred tem prekinil diplomatske odnose z Izraelom in pozval k sojenju izraelskim voditeljem na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu.