Erdogan razkril: V Turčiji se zdravi več kot tisoč članov Hamasa

Erdogan je danes v Ankari gostil grškega premierja Micotakisa, v ospredju njunih pogovorov pa je bila pričakovano vojna v Gazi.

Oba voditelja sta se zavzela za prekinitev ognja v Gazi. Foto: Reuters

Erdogan je na novinarski konferenci po pogovorih razkril, da se v turških bolnišnicah zdravi več kot tisoč članov Hamasa. Kje so bili pripadniki Hamasa ranjeni in kako so prišli v Turčijo, Erdogan po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni povedal.

Turški predsednik, ki je glasen kritik izraelske vojne na območju Gaze, je ponovil svoje že znano stališče, da je Hamas odporniška organizacija, njeni pripadniki pa se borijo za to, da zaščitijo svoje ozemlje in ljudi. Izrael, ZDA in EU sicer uvrščajo Hamas med teroristične organizacije.

"Imenovati Hamas ... teroristično organizacijo bi bilo kruto," je dejal Erdogan in dodal, da se Grčija in Turčija ne strinjata glede tega "zelo pomembnega" vprašanja.

Tako Erdogan kot Micotakis sta se sicer zavzela za prekinitev ognja v Gazi, pri čemer pa imata tudi tukaj voditelja različne poglede, poroča dpa. Kot je poudaril Micotakis, njegova država tako kot Turčija podpira rešitev dveh držav, vendar pa je opozoril, da ima Izrael pravico do obrambe pred napadi teroristov na svoje ozemlje.

Erdogan z grškim kolegom tudi o migracijah

Ena od tem pogovorov so bile migracije in skupna prizadevanja v boju proti tihotapcem ljudi, državi pa bosta po besedah Erdogana tudi okrepili sodelovanje na področju boja proti terorizmu. Voditelja sta se kljub različnim pogledom sicer zavezala, da bosta vsa odprta vprašanja reševala skozi dialog.

Turčija in Grčija sta se nedavno odločili izboljšati napete odnose. Erdogan se je z Micotakisom srečal decembra v Atenah, voditelja pa sta se takrat dogovorila za okrepljeno sodelovanje na področjih, kot so turizem, trgovina in migracije.