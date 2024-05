"Le nekaj ur nas loči od propada zdravstvenega sistema na območju Gaze zaradi pomanjkanja goriva za delovanje generatorjev v bolnišnicah, reševalnih vozil in vozil za prevoz osebja," je v izjavi za javnost sporočilo ministrstvo na območju, kjer je na oblasti palestinsko islamistično gibanje Hamas.

Izrael je prekinil dobavo elektrike v palestinsko enklavo

Izrael je po vdoru borcev Hamasa na izraelsko ozemlje 7. oktobra lani, zaradi katerega je sprožil obsežno vojaško operacijo na območju Gaze, prekinil dobavo elektrike v palestinsko enklavo. Dobava goriva je zelo močno okrnjena, prav tako dobava humanitarne pomoči.

Razmere na območju so se še poslabšale po tem, ko je izraelska vojska prejšnji teden prevzela nadzor nad palestinsko stranjo mejnega prehoda Rafa med Egiptom in območjem Gaze. Glavna vstopna točka za humanitarno pomoč in gorivo je tako zaprta.