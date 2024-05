Recep Tayyip Erdogan. Takšen je ponavadi v slovenščini zapis imena in priimka turškega predsednika. Turki, ki od časov Mustafa Kemala Atatürka uporabljajo latinico, njegovo ime in priimek zapisujejo kot Recep Tayyip Erdoğan. Torej s črko g, ki ima strešico: ğ. To je tako imenovani mehki g (yumuşak ge, mu rečejo Turki). Ta se je nekdaj izgovarjal kot glas, ki je podoben glasu h (še vedno je tako v vzhodnoturških narečjih in v azerbajdžanščini). Torej bi se priimek Erdoğan nekdaj izgovarjal kot Erdohan. A glas ğ je zdaj v nekaterih položajih onemel (ali pa se izgovarja kot glas j), zaradi česar Turki priimek Erdoğan izgovarjajo kot Erdoan.