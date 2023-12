V Gazi v zadnjih 24 urah ubitih več kot 240 ljudi #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poudarki dneva:



6.41 V Gazi v zadnjih 24 urah ubitih več kot 240 ljudi

Zaskrbljenost zaradi naraščajoče humanitarne krize na obleganem ozemlju Gaze v zadnjem času spodbuja številne pozive k ustavitvi spopadov, kljub temu pa izraelski voditelji obljubljajo, da bodo nadaljevali ofenzivo, dokler palestinsko gibanje Hamas ne bo uničeno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska trdi, da je v torek zadela več kot 100 ciljev v Gazi, njen poveljnik Herzi Halevi pa je sporočil, da "vojne ne bo mogoče hitro končati". Izrael naj bi se pripravljal tudi na intenzivnejše kopenske operacije v palestinski enklavi, poroča britanski BBC.

Halevi je med drugim dejal, da se bo vojna nadaljevala še več mesecev, da bi zagotovili, da se "dosežki Izraela ohranijo za dolgo časa". "Pri temeljitem uničenju teroristične organizacije ni bližnjic, razen vztrajnosti in odločnosti v boju. Čarobnih rešitev ni," je dejal.

Palestinski predsednik Mahmud Abas pa je v torek dejal, da je ta vojna hud zločin proti njegovemu ljudstvu, da gre za nekaj hujšega od katastrofe in za vojno, katere cilj je zgolj popolno uničenje. Ob tem je obtožil Washington, da z oviranjem postopkov v ZN, kjer so ZDA blokirale več resolucij Varnostnega sveta, še poslabšuje situacijo.

V svojem prvem intervjuju od začetka vojne je Abas v pogovoru z egiptovskim novinarjem opozoril tudi na stanje na okupiranem Zahodnem bregu. Dejal je, da je to območje postalo neprepoznavno, in da bi lahko tudi tam vsak trenutek prišlo do eskalacije razmer.

Palestinsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je bilo ponoči v izraelskem zračnem napadu na begunsko taborišče Nur Šams na Zahodnem bregu ubitih šest Palestincev. Po podatkih ministrstva so izraelske sile in naseljenci na Zahodnem bregu od začetka vojne 7. oktobra ubili več kot 300 ljudi, poroča AFP.

Skupno število žrtev izraelskih napadov v Gazi je medtem skoraj doseglo 21.000 - večinoma gre za ženske in otroke.