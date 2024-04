Rutte se je pred tem v petek v Istanbulu sestal s turškim predsednik Recepom Tayyipom Erdoganom, da bi pridobil njegovo podporo za kandidaturo. Kot je dejal Erdogan, bo odločitev njegove države temeljila na razumu, pri čemer je odhajajočemu nizozemskemu premierju zaželel uspeh na njegovi novi poti.

Odnosi med Turčijo in Nizozemsko oziroma Erdoganom in Ruttejem so bili sicer v preteklosti precej napeti. Med turško referendumsko kampanjo leta 2017 v podporo spremembam ustave, ki so Erdoganu dale še več moči, je takratna nizozemska vlada pod vodstvom Rutteja turškim predstavnikom prepovedala shode v državi za tam živeče Turke.

Naslednika Jensa Stoltenberga bodo predvidoma naznanili še pred julijskim vrhom zavezništva v Washingtonu. Foto: Reuters

Dolgoletni turški predsednik je takrat ravnanje Amsterdama primerjal z nacizmom in fašizmom.

Za položaj generalnega sekretarja Nata se sicer poteguje tudi romunski predsednik Klaus Iohannis, vendar za glavnega favorita velja Rutte, ki si je doslej zagotovil podporo več držav - vključno s pomembnimi glasovi ZDA, Združenega kraljestva in Nemčije.

Premier Robert Golob je sredi marca v Bruslju izjavil, da bo Slovenija resno preučila tako kandidaturo Rutteja kot Iohannisa.

Naslednika Jensa Stoltenberga bodo predvidoma naznanili še pred julijskim vrhom zavezništva v Washingtonu. Kandidat za izvolitev potrebuje soglasno podporo vseh 32 članic. Uspeh bi Rutteju lahko preprečila Madžarska, potem ko so iz Budimpešte v začetku marca sporočili, da ga ne nameravajo podpreti.