Eksplozija v energetskem podjetju: poročajo o žrtvah, poškodovanih in pogrešanih #video

Eksplozija se je zgodila v obratu Eni, enem večjih energetskih podjetij v Italiji. Kot poročajo mediji, sta najmanj dve osebi umrli, devet oseb je ranjenih, štiri pa so pogrešane. Požar, ki ga je povzročila eksplozija, je pod nadzorom.

"Razmere so zelo slabe. Dva smrtna primera, nekaj ljudi še pogrešamo, je dejala županja Firenc Sara Funaro.

"V obratu Eni so potrdili, da je danes zjutraj izbruhnil požar v skladišču goriva v Calenzanu," je družba zapisala v izjavi in ​​dodala, da je bil požar omejen. "Vplive in vzroke še preverjajo," so dodali.

Regionalni oddelek za civilno zaščito je prebivalce opozoril, naj imajo okna zaprta in naj se ne približujejo območju, kjer je omenjeni obrat. Držati se morajo vsaj pet kilometrov stran.

Lokalna občina je za ponedeljek in torek razglasila dvodnevno žalovanje.