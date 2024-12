Po požaru in eksploziji v Haagu se je delno zrušila trinadstropna stanovanjska stavba nedaleč od središča mesta. V nesreči so bili po navedbah tamkajšnjih gasilcev poškodovani najmanj štirje ljudje. Koliko je še pogrešanih in kaj je povzročilo eksplozijo, še ni znano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Reševalne službe so trenutno zaposlene z reševanjem in iskanjem ljudi ter gašenjem požara," so po poročanju AFP sporočili gasilci.

Hulpdiensten massaal uitgerukt na explosie in Den Haag pic.twitter.com/SnbMCCNooe — MvGruijthuijsen (@GruijthuijsenMv) December 7, 2024

S kraja nesreče so do zdaj rešili več ljudi, reševanje pa koordinira tudi župan mesta Jan van Zanen.

Na prvih posnetkih javne televizije NOS je bilo videti več deset gasilcev, ki so se spopadali z obsežnim požarom in razbijali vrata, da bi dobili dostop do bloka.

Eksplozija je uničila domove v več nadstropjih stavbe, poročanje lokalnih medijev povzema AFP. Ob požaru nastaja tudi veliko dima, zato so lokalne oblasti prebivalcem svetovale, naj zaprejo okna in vrata ter izklopijo prezračevanje.