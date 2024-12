NIJZ objavil napotke prebivalcem: odstranite prah in kontaminirane obleke #video

Okoli 4. ure zjutraj je v Kmetijski zadrugi Agraria Koper v poslovni enoti Lucija izbruhnil požar. Po navedbah domačinov na Facebooku naj bi požar sprožila močna eksplozija. Kot so pojasnili v Gasilski brigadi Koper, je objekt s površino 1400 kvadratnih metrov v celoti uničen, zdaj pa še gasijo posamezna žarišča. V tem času v skladišču ni bilo veliko fitofarmacevtskih sredstev, so izpostavili. Ob požaru kljub temu nastanejo različne škodljive snovi, odvisno od materialov, ki jih je zajel ogenj, temperature in drugih pogojev pri gorenju. Plinom in delcem, ki nastajajo pri požaru, smo neposredno izpostavljeni z vdihavanjem, pozneje pa lahko tudi preko hrane in vode, so danes novico o požaru v Luciji pospremili na NIJZ. Ob tem so podali več napotkov.

Kot so v objavi na spletu zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), z vdihavanjem ali zaužitjem snovi, ki nastanejo pri požaru, vstopijo v naš organizem in lahko škodljivo vplivajo na naše zdravje. Posledice so lahko takojšnje ali zakasnele. "Močno so odvisne od vrste onesnaževala, količine vnesene v telo, časa in stopnje izpostavljenosti, načina vnosa ter dovzetnosti posameznika," so navedli.

Prebivalcem svetujejo, naj ves čas upoštevajo priporočila ekip za reševanje, se izogibajo prizadetih območij, v morebitni bližini pa dihala zaščitijo, denimo z obrazno masko. Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom, so zapisali.

Vsem, ki so izpostavljeni materialom, nastalim pri požaru, svetujejo odstranitev prahu in kontaminirane obleke, ki jo velja spraviti v plastično vrečko, ter umivanje izpostavljene kože z velikimi količinami mila in vode.

Če je v okolici pogorišča še vedno izrazit vonj, smrad po požaru, priporočajo zadrževanje izven območja ali v zaprtih prostorih. "Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se temu področju izognemo, dokler ta območja niso očiščena," so dodali.

Svetujejo tudi izogibanje dotikanju izpostavljenih površin, tekočin, povezanih s požarom, in čim večje zmanjšanje izpostavljenosti izpustom v zrak tako, da se človek giblje proti vetru ali stran od ognja oz. pogorišča.

Problematični so lahko tudi sadje in zelenjava

"Delce, ki so lahko dodatno onesnaženi z organskimi in anorganskimi snovmi, lahko tudi zaužijemo. Med drugim se namreč posedajo tudi na sadje in zelenjavo ter na rastline, ki so krma za živali. Z dežjem se spirajo tudi v tla, tako bi se lahko preko podtalnice onesnažila tudi pitna voda. Priporočamo, da vrtnin in sadja, ki bi glede na doseženo stopnjo rasti oz. zrelosti že bili primerni za uporabo, ne uporabljate. Navedena priporočila veljajo tudi za ostale plodove do objave nadaljnjih navodil ter s tem povezanih morebitnih drugačnih napotkov oziroma novih priporočil," tudi piše v priporočilih NIJZ.

Glede pitne vode pa so zapisali, da je treba upoštevati priporočila upravljavca vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode.

V objektu nevarne snovi

Kot je za STA pojasnil Denis Slavec iz Gasilske Brigade Koper, ki je v dopoldanskih urah prevzel vodenje intervencije, je pri gašenju požara v kmetijski zadrugi v Luciji sodelovalo skupaj 140 gasilcev iz koprske brigade in iz prostovoljnih društev z območij Pirana, Izole in Kopra.

S koprske policijske uprave so sporočili, da v požaru ni bil poškodovan nihče in evakuacija ni bila potrebna, saj v neposredni bližini ni drugih stanovanjskih ali poslovnih objektov, ki bi lahko bili ogroženi.

Slavec je potrdil, da ima objekt tudi skladišče, v katerem so fitofarmacevtska sredstva, vendar dodal, da "po podatkih, ki jih imamo, ni neke večje količine, zaradi tega, ker je tak čas, ko se ne izvaja toliko škropljenja". Pojasnil je še, da odgovorne službe postavljajo zajezitev, da onesnažene požarne vode ne bi odtekle v morje.

Po zaključenem gašenju bodo kriminalisti opravili ogled kraja požara. Ker je v objektu več snovi, ki ob gorenju sproščajo nevarne snovi (razna gnojila, fitofarmacevtska sredstva in podobno), in je v okolici veliko dima, občane pozivajo, naj se kraju ne približujejo ter upoštevajo navodila policistov in gasilcev.

Direktor Agrarie Neo Štembergar je po poročanju Radia Koper ocenil, da je izguba prodajalne hud udarec za 30 zaposlenih in za celotno zadrugo.

To je že tretji večji požar v občini Piran v zadnjem polletju. Septembra je v Luciji zagorel objekt večje pralnice, julija pa je požar v središču Portoroža popolnoma uničil kompleks, vključno s priljubljenim lokalom Alaya.