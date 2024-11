Med zabavo eksplodirala granata: 25-letnik umrl, štirje mladi huje poškodovani

Mladi so v stanovanju priredili zabavo, ki se je končala tragično. Kot so ugotovili hrvaški policisti, je 25-letnik iz spalnice prinesel ročno granato M-75 in jo izročil drugemu 25-letniku. Granata se je aktivirala v njegovi roki. Moški je pri tem umrl, 25-letnik, 23-letnik, 21-letnica in še ena mladoletnica pa so utrpeli hujše poškodbe.

Kriminalistična preiskava se nadaljuje, še poročajo hrvaški mediji.