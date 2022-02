Zemljevid ECDC: Slovenija kljub boljšim številkam ostaja temno rdeča

Na danes posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) ostaja vsa Evropa obarvana temno rdeče. To pomeni najslabšo epidemiološko sliko z vidika pandemije bolezni covid-19. V primerjavi z zemljevidom, ki ga je EDCD objavil pred tednom dni, se stanje ni spremenilo.

Slovenija je že vse od 23. septembra lani v celoti temno rdeča, kar pomeni najvišjo stopnjo tveganja za okužbo z novim koronavirusom.

Prejšnji teden so se sicer spremenila merila, na podlagi katerih pripravljajo epidemiološki zemljevid. Po novem namreč upoštevajo tudi delež cepljenih v posamezni regiji, kar pomeni, da so odslej s temno rdečo barvo na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100 tisoč prebivalcev presega 300 (prej 500). Z rdečo barvo so označena območja, kjer je 14-dnevna incidenca med 100 in 300. Pred tem je morala biti ta med 200 in 500.

Oranžna in zelena barva pomenita boljše razmere, a trenutno s to barvo ni obarvano nobeno območje v EU.

Nova pravila o veljavnosti covidnih potrdil

Od 1. februarja v EU veljajo nova pravila o veljavnosti covidnih potrdil. Ta niso več nujno neomejena. V skladu s priporočilom za imetnike covidnega potrdila za potovanja po EU tako ne bi smele veljati nikakršne dodatne omejitve, kot so zahteve po negativnih testih ali karanteni.

Izjema o omejitvah na mejah pa velja za države, ki so na zemljevidu ECDC obarvane temno rdeče. Države EU lahko tako glede na veljavni zemljevid ECDC še naprej uvajajo svoje pogoje za prehajanje meje.