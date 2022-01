ECDC objavil novo karto: skoraj cela Evropa temnordeča

Skoraj cela Evropa je obarvana enako, in sicer temnordeče, kar je najslabša možna stopnja. Izstopa le nekaj oranžno obarvanih držav, to so Romunija, skoraj celotna Poljska in pa polovica Madžarske.

Največ okužb, kar 6.399, so v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev potrdili na Cipru, nekoliko manj, in sicer 5.906, so potrdili na Irskem, sledijo Francija s 5.046, Črna Gora s 4.786, Danska s 4.615 in Grčija s 4.413 novimi primeri okužb.

Epidemične razmere so najboljše na Kosovu, kjer so v zadnjih 14 dneh potrdili 129 primerov okužb na 100 tisoč prebivalcev. Sledijo Ukrajina s 147, Belorusija s 152, Rusija s 165 primeri okužb na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Od držav članic EU pa je epidemična slika najboljša v Romuniji, kjer so v zadnjih 14 dneh potrdili 315 novih primerov okužb na 100 tisoč prebivalcev, na Poljskem, kjer so potrdili 445 okužb, in na Madžarskem, kjer so v zadnjih 14 dneh potrdili 614 novih primerov okužb na 100 tisoč prebivalcev.

Slovenija je v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev potrdila 2.188 primerov okužb, sosednja Hrvaška pa 1.992 primerov okužb.

S temnordečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna pojavnost okužb z novim koronavirusom na 100 tisoč prebivalcev presega 500, pri izračunih pa se upoštevajo tudi deleži pozitivnih testov. Z oranžno barvo so na zemljevidu označena območja, kjer 14-dnevna pojavnost okužb ne presega 75, če je delež pozitivnih testov nad štirimi odstotki, ali kjer 14-dnevna pojavnost okužb ne presega 200, če je delež pozitivnih testov pod štirimi odstotki. Med temnordečo in oranžno je rdeča barva, medtem ko zelena pomeni najboljše epidemiološke razmere.

Precepljenost v Evropi

Najboljšo precepljenost ima Irska, kjer je z dvema odmerkoma cepljenih 94,2 odstotka prebivalcev, z enim odmerkom pa 95,3 odstotka cepljenih polnoletnih prebivalcev. Čeprav je Romunija med državami z boljšo epidemično sliko, pa ima drugi najnižji odstotek precepljenosti prebivalstva, in sicer je s prvim odmerkom cepljenih 49,6 odstotka prebivalcev, polno cepljenih polnoletnih prebivalcev pa je 48,8 odstotka. Najslabšo precepljenost ima Bolgarija, kjer je 34,5 odstotka prebivalcev cepljenih s prvim odmerkom, 33,7 odstotka pa je polno cepljenih polnoletnih prebivalcev.

Irski sledi Portugalska, kjer je s prvim odmerkom cepljenih 100 odstotkov prebivalcev, polno cepljenih polnoletnih prebivalcev pa je 93,2. Sledi Malta, kjer je 94,1 odstotka prebivalcev cepljenih s prvim odmerkom, 93 odstotkov pa je polno cepljenih polnoletnih prebivalcev. Islandija ima 92,9 odstotka cepljenih z enim odmerkom in 91,9 odstotka polno cepljenih polnoletnih prebivalcev. Danska ima 91,9 odstotka cepljenih s prvim odmerkom in 90,8 odstotka polno cepljenih polnoletnih prebivalcev.

Slovenija je glede precepljenosti bolj na repu držav Evropske unije, saj je 69,8 odstotka prebivalcev cepljenih le z enim odmerkom, 67,3 odstotka pa je polno cepljenih polnoletnih prebivalcev.

Kako kaže s poživitvenimi odmerki?

Najvišji delež cepljenih s poživitvenim odmerkom ima Islandija − 69,7-odstotni, sledijo Danska 67,2-odstotni delež, Malta (64,4-odstotni delež), Irska (63,4-odstotni delež), Belgija (57-odstotni dele), Avstrija (56,4-odstotni delež), Francija (54,3-odstotni delež). V Sloveniji je delež cepljenih prebivalcev s poživitvenim odmerkom 29,3-odstotni. Najnižja deleža cepljenih sta v Romuniji, kjer je osemodstotni, in Bolgariji, kjer je 7,4-odstotni.

Glede na povprečje cepljenih z vsaj enim odmerkom v Evropski uniji, ki znaša 84,3 odstotka, je Slovenija z 69,8 odstotka v zaostanku.