Kirurg se je pacientom z laserjem podpisoval na jetra

Britanski kirurg Simon Bramhall je uradno ostal brez licence za opravljanje zdravniškega dela, poroča BBC. Bramhall je v javnosti postal znan leta 2013, ko je bilo potrjeno, da je svoje začetnice z laserjem vpisal na jetra dveh pacientov. Zaradi obtožb je Bramhall že leta 2014 zapustil britansko bolnišnico Kraljice Elizabete v Birminghamu, leta 2018 pa je moral plačati deset tisoč funtov kazni.

Vendar so se postopki proti njemu nadaljevali in že 2020 so ga suspendirali kot kirurga. Bramhallove sanje o zdravniškem poklicu pa so pristojni regulatorji dokončno razblinili ta teden, ko so mu odvzeli licenco oziroma ga izbrisali s seznama oseb, ki lahko opravljajo zdravniški poklic v Veliki Britaniji.

Profesionalna aroganca

"Čeprav Bramhall svojim pacientom ni povzročil dolgotrajnih posledic, pa sta obe vpleteni osebi pretrpeli občutno čustveno škodo," so ob odločitvi zapisali pri britanskem regulatorju, kjer so tudi poudarili, da je Bramhall kršil zaupanje med pacientom in zdravnikom. "Poleg tega je šlo za dejanje, rojeno iz čiste profesionalne arogance," so še sporočili iz regulatorja. Bramhall ima sicer še 28 dni časa, da se na odločitev pritoži.

Kaj se je pravzaprav zgodilo?

Bramhall je bil še leta 2013 kirurg, ki se je specializiral na presajanje organov. Pri dveh pacientih, ki jima je zamenjal jetra, se je na nadomestna organa podpisal s svojimi začetnicami. Te so bile velike okoli štiri centimetre. Njegove "podpise" je odkril drug kirurg, ki je moral operirati enega izmed Bramhallovih pacientov, čigar telo je zavrnilo nadomestni organ.