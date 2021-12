Pacientu je odrezala napačno nogo: zdravnici kazen v višini 2.700 evrov

43-letna avstrijska kirurginja je maja letos svojemu pacientu med operacijo amputirala napačno nogo, poroča The Guardian. Kirurginja je napako opazila šele čez dva dni. Kot je razsodilo avstrijsko sodišče v Linzu, je šlo pri operaciji za malomarnost pri delu, zato bo morala Avstrijka plačati kazen v višini 2.700 evrov. Sodniki so družini 82-letnega pacienta, ki je pred končno sodbo umrl, dosodili tudi odškodnino v višini pet tisoč evrov.

Kirurginja se je izgovarjala, da je prišlo do napake pri nadzoru operacije v operacijski sobi. Po dogodku si je kirurginja našla zaposlitev v drugi bolnišnici. Njeni nekdanji delodajalci iz avstrijske klinike Freistadt so sodbo komentirali z besedami, da so dogodek analizirali do potankosti in uvedli nove ukrepe, da do podobnih dogodkov ne bo več prišlo.