Koronavirus kriv za porast lepotnih operacij

V začetku pandemije, marca 2020, razmere na področju plastične kirurgije niso kazale dobro. Številne bolnišnice in kirurški centri so omejili plastične operacije na tiste, ki so bile rekonstruktivne narave. Med pacienti je vladal občutek strahu in neznanega. Nekateri so odpovedovali operacije v strahu pred virusom, spet drugi pa si posegov niso več mogli privoščiti zaradi upada prihodkov. A zatišje v lepotni kirurgiji ni trajalo dolgo.

V nekaj mesecih so lepotne klinike spet začele normalno delovati in več ljudi kot kdajkoli prej se je zanimalo za njihove storitve. Verjetno se sprašujete, zakaj bi si kdo želel lepotnega posega med viškom pandemije, ko je večina ljudi ostajala doma, zaprta med štirimi stenami. Razlog je precej bizaren: klici prek aplikacije Zoom.

Za lepotne popravke kriv "Zoom Boom"

Aplikacija, prek katere so potekali sestanki, predavanja in seminarji in kjer so ljudje več ur gledali svoj obraz. Naenkrat so imeli ogromno časa za analizo podbradka, gub in povešenih vek. Je moj nos nenadoma postal večji? Zakaj je ena obrv višja od druge? Od kdaj imam smejalne gube? "S klici prek Zooma ne gledate samo svojega obraza, ampak tudi obraze drugih ljudi, s katerimi se primerjate. Če so prej morale dobro izgledati samo znane osebnosti, je zdaj to breme padlo tudi na običajne ljudi," razlaga plastični kirurg Gordon Lee z univerze Stanford v Kaliforniji.

Nesrečni uporabniki Zooma so se hitro usmerili k iskanju rešitev in na tisoče in tisoče ljudi se je začelo zatekati k plastičnim operacijam. Povečalo se je povpraševanje po liposukciji brade in dvigu ličnic, na dnevnem redu so bili botoks in polnila. Američani so za lepotne popravke lani porabili dobrih osem milijard evrov.

Foto: Thinkstock

Za okrevanje po posegu priročne tudi zaščitne maske

"Stvari, za katere smo prej čutili, da jih imamo pod nadzorom, so se naenkrat porušile in to je na površje pripeljalo še druge nevroze, ki smo jih prej morda uporabljali kot nekakšno obrambno metodo." Pandemija je ljudem dala več časa za razmislek o posegu in zdravljenju. Tudi zaščitne maske so bile priročne, saj so z njimi lahko skrili svoj obraz med okrevanjem.

Čeprav je nemogoče vedeti, ali bo "Zoom Boom" po koncu pandemije propadel, ostaja dejstvo, da je privlačnost plastične kirurgije še vedno brezčasna in da bo tako verjetno tudi ostalo. "Plastična kirurgija je velik del naše kulture, koncept lepote je tako invaziven," razlaga Lee. "Zvezdnikom in supermodelom zavidamo, jih občudujemo, želimo biti kot oni. Pri tem pa pozabimo, da lepota v revijah in na televiziji ni resnična." In kot kaže, tudi na Zoomu ne.

Preberite še: