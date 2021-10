Strokovnjaka o obrazu Toma Cruisea: Pretiraval je s popravki

Fotografije Toma Cruisa, ki so nastale na bejzbolski tekmi pred nekaj dnevi v San Franciscu, so sprožile obilo ugibanj, ali je 59-letni igralec v prizadevanju, da bi ostal mladosten, pretiraval z lepotnimi popravki, ali pa se je preprosto zredil.

Zdaj sta njegov "novi" obraz za tabloid Daily Mail pokomentirala strokovnjaka s področja estetske kirurgije in dermatologije, ki menita, da gre za kombinacijo obojega – lepotnih popravkov in dodatnih kilogramov.

"Zdi se, da si je privoščil preveč botoksa in polnil, kar je imelo nasproten učinek od želenega," je dejala priznana angleška dermatologinja Nyla Raja, "predvsem polnila lahko povzročijo, da je obraz videti nenaravno, če pri apliciranju ne upoštevamo obrazne strukture posameznega pacienta."

Foto: Guliverimage/AP

Estetski kirurg Ross Perry pa je za Daily Mail dejal, da se je Cruisov obraz najverjetneje spremenil tako zaradi lepotnih popravkov kot nekaj nakopičenih kilogramov.

"Če v lica vbrizgamo preveč polnil, da bi ohranili volumen, je posledica to, da so oči videti precej manjše," je pojasnil, "uporabo polnil nakazuje tudi dejstvo, da ima okoli oči zelo malo smejalnih gubic. Prav tako bi pri njegovih letih pričakoval globlje gube okoli nosa in ust."

Po kirurgovem mnenju se je Cruise tudi nekoliko zredil: "S starostjo se nam v spodnjem delu obraza kopiči več maščobnega tkiva in to bi lahko bil razlog, da ima okoli brade in vratu več volumna. Toda to je povsem naravno in normalno."

