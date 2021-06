Nekdanje Bondovo dekle obžaluje lepotni poseg: Uničila sem si obraz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedska igralka pravi, da so bila polnila, ki si jih je dala vbrizgati v ustnice, njena "največja napaka v življenju".

Britt Ekland, ki je leta 1974 ob Rogerju Mooru igrala v bondiadi Mož z zlato pištolo, je pred kratkim izjavila, da je zaradi lepotnih popravkov izgubila svojo naravno lepoto. "Uničila sem si obraz," je za britansko revijo Platinum komentirala popravek ustnic, v katere si je dala vbrizgati polnila.

Danes 78-letna švedska igralka se je za popravek ustnic odločila pred okoli 30 leti. Kot je povedala, ji je zdravnik v Parizu ustnice povečal z "eksperimentalnim polnilom" iz govejega kolagena. Pozneje se je podvrgla novim posegom, s katerimi naj bi ji to polnilo raztopili in odstranili. Z injekcijami so ji vbrizgavali kortikosteroide, kar je bilo "neznosno boleče".

Z Rogerjem Moorom v filmu Mož z zlato pištolo Foto: Guliverimage

"Ko zdaj gledam svoje fotografije iz časa pred posegom, ugotavljam, da sem videti zelo dobro. Zdaj mi je to jasno, takrat pa mi ni bilo," je dejala.

Zaradi te izkušnje je Britt Ekland že večkrat javno izrazila nasprotovanje lepotnim popravkom. Leta 2008 je v medijih kritizirala igralko Nicole Kidman zaradi glajenja gub z botoksom in dejala, da je "botoks za igralke smrtna obsodba".

"Gledala sem jo v filmu Hladni vrh in njen obraz ni bil ne žalosten ne vesel − nič ni bil. Videti je bila kot lutka, in pomislila sem: 'Zakaj bi si kdo storil kaj takšnega?'"

Britt Ekland leta 1966 Foto: Guliverimage

Zdaj je Švedinja v pogovoru za revijo Platinum poudarila, da je končno sprejela staranje kot naraven proces. "Zdaj se počutim odlično, veliko bolje kot nekoč. Vsi se staramo in nima smisla pritoževati se nad tem ali poskušati to spremeniti," je dejala, "vsi se gibljemo v isto smer in glede tega ne moremo narediti ničesar. Lahko pa na tej poti poskrbimo zase."

