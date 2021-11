Ortoped Bešič Loredan dobil izredno odpoved. "Gre za umazano, podlo igro."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ortoped Danijel Bešič Loredan, ki je v novogoriški bolnišnici vodil ortopedski oddelek, delal v ambulanti in operiral, je prejel izredno odpoved delovnega razmerja, je danes za STA potrdil poročanje časnika Delo. Razlog za odpoved naj bi bilo njegovo nasprotovanje premeščanju ortopedskih bolnikov zaradi širjenja kapacitet za covidne potrebe.

Bešič Loredan, ki ni prenehal operirati, je povedal, da gre za umazano, podlo igro vodstva bolnišnice, ki je v teh razmerah nepotrebna. Dejal je, da je vodstvo novogoriške bolnišnice že tretjič v dveh letih zaprlo ortopedski oddelek in da poleti ni bilo nobenih pogovorov, kaj se bo zgodilo s covidnimi bolniki, če bo stanje takšno, kot je danes.

Predstojnik oddelka za ortopedijo šempetrske bolnišnice Danijel Bešič Loredan se je v odprtem pismu, ki ga lahko preberete tukaj, že junija letos javnosti opravičil za po njegovem mnenju nedopustno dolgo čakanje na operacije. Vodstvo bolnišnice je njegove trditve zavrnilo.

Z drugačno organizacijo bi lahko tudi operirali

"Jaz sem vztrajal, da zaprtje oddelka ortopedije ni mogoče, če hočemo zdraviti bolnike z oznako nujno oz. zelo hitro. Bolnišnica je nujno potrebovala covidne postelje. Boli pa me dejstvo, da je v novi bolnišnični stavbi 60 ali več praznih postelj, ki bi jih s povsem drugačno organizacijo dela namenili covidnim bolnikom z istim številom zaposlenih, preostale dejavnosti pa bi lahko v 30 odstotkih opravljale svoje delo," je pojasnil Bešič Loredan.

Od novega vodstva pričakuje spremembe

Po njegovih besedah je svet novogoriške bolnišnice pred kratkim potrdil novega direktorja. Upa, da ga bo čim prej potrdila tudi vlada in da bo novi direktor postavil neko novo ekipo, ki bo regionalno novogoriško bolnišnico postavilo na raven, ki si jo zasluži, predvsem pa da poskrbi za bolnike v teh najtežjih časih.

Strokovna direktorica novogoriške bolnišnice Dunja Savnik Winkler je v ponedeljkovi izjavi za medije povedala, da so oddelek ortopedije preselili v šesto nadstropje, kjer je še nekaj drugih bolnišničnih oddelkov. Kader so racionalizirali, da so ga lahko usmerili na covidni oddelek, je še dejala.