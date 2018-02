"V UKC Ljubljana se odvija balkanski rodeo korupcije in kriminala"

Ugotovitve, da je UKC Ljubljana med letoma 2014 in 2015 nezakonito kupil za okoli 70 milijonov evrov opreme in materiala, niso nič novega, na to smo opozarjali že pred petimi leti, razkritje o najnovejših nepravilnostih v naši največji bolnišnici komentira kirurg Danijel Bešič Loredan. Še bolj kritičen je interventni kardiolog Blaž Mrevlje, ki pravi, da se v UKC Ljubljana odvija pravi balkanski rodeo sistemske korupcije in organiziranega kriminala.

Kirurg ortoped Danijel Bešič Loredan opozarja, da je delovna skupina Iniciative zdravnikov na nepravilnosti pri nakupu medicinske opreme in materialov v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana opozarjala že pred slabimi petimi leti. "Dokument, ki smo ga v okviru inciative 15. maja 2013 poslali v javnost, je identičen temu, kar je ugotovilo računsko sodišče," poudarja Bešič Loredan.

Že leta 2005 v UKC Ljubljana prek naročilnic porabili 79 milijonov evrov

V omenjenem dokumentu je iniciativa na podlagi podatkov računskega sodišča opozarjala, da tveganja pri nakupih medicinske opreme ne obstajajo le pri javnih razpisih, ampak so še večja pri naročilih majhne vrednosti, predvsem prek naročilnic, kjer so pravila manj natančna, nadzor pa otežen.

"Tovrstni nakupi so v letih od 2000 do vključno 2006 skupaj po vrednosti predstavljali 36,2 odstotka vseh nakupov, po številu nakupov pa kar 89,9 odstotka," so zapisali v omenjenem dokumentu.

Hkrati so poudarili, da so v UKC Ljubljana leta 2005 79 milijonov evrov kljub izrecnim določbam zakona o javnem naročanju porabili "s kupovanjem prek naročilnic, kar je bila pogosto kršitev zakona, tudi v nasprotju z vsemi načeli, ki jih zagotavlja sistem javnega naročanja, predvsem pa so bila navedena ravnanja izrazito netransparentna in neoptimalna".

Sistem ne deluje, kratko vedno prvi potegnejo bolniki

Bešič Loredan poudarja, da so zdravniki v okviru inciative takrat jasno napisali, kaj bi bilo treba izboljšati in urediti na sistemski ravni, vendar se v petih letih na tem področju ni spremenilo nič: "Dejstvo je, da sistem kot tak ne deluje. Sistem 20 let ni bil spremenjen, kar vedno znova ugotavlja tudi računsko sodišče."

Po njegovem prepričanju se stanje ne bo izboljšalo, dokler ne bo vlada ureditev razmer postavila za svojo prioriteto, sprejela sprememb zakonodaje in uredila področj menedžmenta, vodenja bolnišnic in javnih naročil.

"Za zdaj ne gre pričakovati, da bi kdorkoli odgovarjal za to, pa čeprav najbolj nastradajo bolniki. S tem se namreč izgublja denar, ki bi ga sicer lahko namenili za zdravljenje. Posledica, ki jo ta vlada skrbno skriva, so vedno daljše čakalne dobe in vedno nižja dostopnost v zdravstvu," poudarja Bešič Loredan.

"Tako slabega stanja v zdravstvu še nismo imeli"

Po njegovem prepričanju so bolniki v vedno slabšem položaju, čeprav je denarja v zdravstvenem sistemu danes bistveno več kot leta 2013. "V štiriletnem mandatu vlade Mira Cerarja smo spoznali, kaj pomeni slabo vodenje bolnišnic in kako slaba politika vpliva na položaj zdravstva. To se nam nikdar več ne sme zgoditi, tako slabega stanja še nismo imeli," je kritičen kirurg ortoped.

Poleg vodstva zavoda sta za nepravilnosti po njegovih besedah odgovorna tudi pristojno ministrstvo in vlada. "Natančno se ve, kdo postavlja vodstvo in svete zavodov v javnih bolnišnicah. Za to je v prvi vrsti odgovorna zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc, nad njo je predsednik vlade, skupek odgovornosti pa morajo prevzeti vse tri koalicijske stranke," poudarja Bešič Loredan.

"V naši največji bolnišnici divja pravi balkanski rodeo"

Interventni kardiolog Blaž Mrevlje na drugi strani poudarja, da je UKC Ljubljana vrhunska zdravstvena ustanova s prizadevnimi in požrtvovalnimi zaposlenimi, vendar v ozadju in zavetju bolnišnice potekata tudi organizirani kriminal in sistemska korupcija: "To je razkrila tudi parlamentarna preiskovalna komisija na področju žilnih opornic, do podobnih ugotovitev, le v večjem obsegu, pa je zdaj prišlo tudi računsko sodišče."

Kot poudarja Mrevlje, so ugotovitve računskega sodišča grozljive: "Kažejo na popolno odsotnost najmanjše etike in morale ter na pravi balkanski rodeo, ki je in še vedno divja v naši največji bolnišnici. Leti 2014 in 2015 sta prvi dve leti mandata ministrice Milojke Kolar Celarc, zato me obseg tega ropa stoletja ne preseneča."

Denar bi lahko namenili za investicije, plače, raziskave, ampak ...

Po njegovih besedah bi 70 milijonov evrov preplačanega medicinskega materiala zadoščalo za 70 tisoč plač medicinskih sester in 70 let raziskovalne dejavnosti.

"Obseg tega ropa stoletja, ki se je zgodil v samo dveh letih, je skoraj enak znesku, ki je bil potreben za gradnjo celotne nove pediatrične klinike z opremo vred. Tako smo omenjeni znesek v teh dveh letih vrgli v podaljšanje jaht in nadstreškov vil tistih, ki univerzitetno bolnišnico dejansko vodijo," je kritičen Mrevlje.

Tako kot Bešič Loreden je tudi Mrevlje kritičen tudi do politike in potez aktualne ministrice za zdravje: "Na podobno drastičen način, kot smo jih v primeru žilnih opornic, ni ministrica za zdravje v štirih letih znižala cene niti enemu samemu dodatnemu medicinskemu artiklu. Več kot očitno je njena domača naloga ščitenje organiziranega kriminala in sistemske korupcije."

"Predstava za slepe davkoplačevalce, ki se je ne bi sramoval niti Orwell"

Na vprašanje, kakšno luč mečejo omenjene nepravilnosti na zdravstveni sistem, Mrevlje odgovarja, da sta slovensko zdravstvo in največja bolnišnica v državi ugrabljena tako, kot je ugrabljena naša država: "Slovensko zdravstvo je le ena od črpalk davkoplačevalskega denarja. Ker z zdravstvom in državo v širšem smislu ravnajo kot svinja z mehom, oba s pospeškom propadata."

Ob tem je spomnil na nabavo žilnih opornic, pri katerih so posamezniki z znanimi imeni in priimki ter podjetja na organiziran način leta in leta umetno vzdrževali nekajkrat višje cene istih žilnih opornic istih proizvajalcev in iste kvalitete, kot so veljale na prostem evropskem trgu.

"Kot so izračunali v UKC Ljubljana, so tako vsako leto na organiziran način, samo na primeru žilnih opornic, v eni sami bolnišnici, nekateri v svoje žepe pospravili dva milijona davkoplačevalskih evrov," pojasnjuje Mrevlje. Dodaja, da se na to niso odzvali ne v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je plačnik, ne v bolnišnicah, kjer so se nepravilnosti dogajale, prav tako pa ne v zdravniški zbornici.

Po njegovih besedah se kljub ugotovitvam parlamentarne preiskovalne komisije in računskega sodišča prepočasi odzivajo tudi slovenski organi pregona, medtem ko se je predsednik vlade osredotočil na brezpogojno zaščito zdravstvene ministrice. "Predstava za slepe davkoplačevalce, ki se je ne bi sramoval niti George Orwell," dodaja Mrevlje.