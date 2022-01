ECDC: Slovenija temno rdeča že štiri mesece

Na danes posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) skoraj vsa Evropa ostaja obarvana temno rdeče, tudi Slovenija. Z rdečo barvo, kar pomeni nekoliko boljše epidemiološke razmere, so obarvani samo še deli Romunije in Poljske. Prihodnji teden se bodo merila za pripravo zemljevida spremenila.

Slovenija je že vse od 23. septembra v celoti temno rdeča, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko z vidika pandemije covid-19. V tej kategoriji so tudi skoraj vse evropske države. Po novem je povsem rdeča Madžarska, ki je bila še pred tednom dni deloma rdeča.

Posamezne rdeče obarvane regije imata samo še Poljska in Romunija, kjer so bile razmere pred enim tednom boljše.

S temno rdečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na sto tisoč prebivalcev presega 500. Z rdečo barvo so označena območja, kjer je 14-dnevna incidenca med 75 in 200, če je delež pozitivnih testov štiri odstotke ali več, ali kjer je incidenca med 200 in 500. Oranžna in zelena barva pomenita še boljše razmere, a trenutno s tema barvama ni označeno nobeno območje v EU.

Usklajevanje ukrepov za lažje potovanje po EU

Ministri za zadeve EU so sicer na torkovem zasedanju potrdili novo priporočilo o usklajevanju ukrepov, ki naj bi olajšalo potovanje po EU med pandemijo covid-19, medtem ko vsaka članica uvaja svoje ukrepe, kar povzroča veliko zmedo.

V skladu s priporočilom, ki bo začelo veljati prihodnji torek, za imetnike covidnega potrdila za potovanje po uniji ne bi smele veljati nikakršne dodatne omejitve, kot so zahteve po negativnih testih ali karanteni. Za potnike s temno rdečih območij, kakršna so trenutno skoraj vsa v Evropi, lahko uvedejo tudi dodatne omejitve.

Ena od ključnih novosti je, da priporočilo v ospredje postavlja status posameznika, zapisan v covidnem potrdilu, ne razmer v posameznih regijah, ki so razvidne z zemljevida. Izjema pa so temno rdeča območja.

Z novim priporočilom se bodo sicer spremenila tudi merila, na podlagi katerih pripravljajo epidemiološki zemljevid. Po novem bodo upoštevali tudi delež cepljenih v posamezni regiji.