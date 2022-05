Divji prašič za seboj v prodajalni pustil pravo opustošenje

V prodajalno kozmetike v Krakovu je vdrl divji prašič ter sprožil paniko med zaposlenimi in kupci, ki so pobegnili in za seboj zaprli vrata. Žival je nato razdejala prodajalno, je v soboto poročala poljska novičarska spletna stran TVN24.pl.

Kot poročajo poljski mediji je na videoposnetku, ki ga je posnel mimoidoči, razvidno, da je merjasec poskušal pobegniti iz trgovine, vendar so bila vrata zaprta in obkrožena z reševalci. Gasilcem, reševalcem živali in veterinarju je merjasca sčasoma uspelo ujeti in ga odpeljati na varno na območje zunaj mesta.

Prašič ni poškodoval nikogar

Čeprav je divji prašič v svojem kratkem, a energičnem divjanju povzročil veliko materialne škode, pri tem ni nikogar poškodoval, je pozneje povedal tiskovni predstavnik mestne policije.