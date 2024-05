Danska premierka Mette Frederiksen si želi, da bi Evropska unija v okviru prizadevanj za boljšo zaščito mladih uporabnikov pametnih telefonov pred škodljivimi vsebinami in zasvojenostjo z zasloni za uporabo družbenih omrežij uvedla starostno omejitev 15 let. Gre za zadnji poziv v nizu podobnih, ki so se zvrstili v zadnjem času.

"Danes si lahko ustvariš profil na večini spletnih mest, če si star 13 let. A ko si star 13 let, si še otrok. In videli smo, da je tveganje za otroke na družbenih medijih preveliko," je v nedeljskem prispevku za danski časnik Politiken danska premierka zapisala skupaj z evropsko poslanko Christel Schaldemose.

Uvedbo starostne omejitve bi morala spremljati ustrezna orodja za preverjanje starosti, saj tehnološki velikani za to ne prevzemajo odgovornosti, sta dodali in menili, da evropski akt o digitalnih storitvah na tem področju ne zagotavlja zadostnih ukrepov.

Nanizali sta vrsto predlogov za zaostritev zakonodaje, vključno s prepovedjo zavajajočih oblikovanj in reklam za mlade ter obveznim obveščanjem uporabnikov o času, ki ga preživijo na spletnih platformah, njun članek povzema spletni portal Politico.

Macron že pozval k digitalni polnoletnosti

Francoski predsednik Emmanuel Macron je pretekli mesec denimo pozval k t. i. digitalni polnoletnosti, ki da bi jo morali na ravni EU postaviti pri 15 letih. "V Evropi moramo znova prevzeti nadzor nad življenji svojih otrok in najstnikov ter pri 15 letih in ne prej določiti digitalno polnoletnost," je dejal v govoru na univerzi Sorbonna.

Francija je sicer že sprejela predlog zakona, po katerem bi mlajši od 15 let lahko do družbenih medijev in drugih platform dostopali le s soglasjem staršev, a ureditev nikoli ni začela veljati, ker glede na opozorila Evropske komisije ni v skladu z evropsko zakonodajo, piše Politico.

Omejitev mobilnih telefonov v šolah

Več držav medtem že omejuje uporabo telefonov v šoli. Na Nizozemskem je prepoved mobilnih telefonov, tablic in pametnih ur začela veljati letos. Podobno prepoved je v začetku leta naznanila Italija, kjer je bila sicer uporaba pametnih naprav, ki ni povezana s šolskim delom, že nekaj let prepovedana, a je niso dosledno izvajali.

Odbor britanskega parlamenta je medtem pred dnevi pozval naslednjo vlado, naj za mlajše od 16 let uvede popolno prepoved pametnih telefonov ter uporabo prenosnih telefonov v šolah.

H globalni prepovedi pametnih telefonov v šolah je lani poleti v poročilu pozvala Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), saj da bi s tem odpravili motnje v razredu, izboljšali proces učenja in pripomogli k zaščiti otrok pred spletnim nadlegovanjem.