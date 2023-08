Kmalu nova pravila na Kitajskem? Otroci na mobilnikih največ dve uri na dan.

Na Kitajskem resno razmišljajo, da bi mladoletnikom dovolili uporabo mobilnega telefona največ dve uri na dan. Dostop do interneta na pametnih telefonih bi jim prepovedali med 22. in 6. uro zjutraj. Kitajske oblasti so namreč vse bolj zaskrbljene zaradi zasvojenosti z internetom med mladimi in otroki, ki vpliva tudi na zdravje.

Kitajski državni regulator za kibernetski prostor je otroke do 18. leta starosti razvrstil v tri kategorije. Po predlaganem pravilniku bi lahko mladoletniki, stari od 16 do 18 let, na mobilnih telefonih preživeli dve uri na dan, otroci, stari od osem do 16 let, eno uro, mlajši od osem let pa bi mobilnik lahko uporabljali le osem minut.

Kitajske oblasti skrbi predvsem stopnja kratkovidnosti med otroki in zasvojenost z internetom med mladimi, zato si želijo večji nadzor nad digitalnim življenjem na Kitajskem, še poroča Sky News.

Za igranje videoigric že "policijska ura"

Če bo osnutek pravil kitajske administracije za kibernetski prostor (CAC) sprejet, bi to lahko imelo posledice za podjetja, ki upravljajo nekatere največje kitajske mobilne aplikacije, kot je lastnik TikToka ByteDance. CAC še navaja, da bi morali ponudniki v skladu s predlaganimi reformami določiti časovne omejitve, starši pa bi se lahko odločili, koliko časa bo mobilnik na voljo otrokom.

Za mladoletne igralce videoiger imajo na Kitajskem sicer že "policijsko uro", ki so jo uvedli leta 2021 in je zadala velik udarec igralniškim velikanom, kot je Tencent. Od leta 2019 platforme za izmenjavo videov, kot so Bilibili, Kuaishou in ByteDance, ponujajo najstniške načine, ki uporabnikom omejujejo dostop do vsebin in trajanje uporabe. ByteDanceova TikToku podobna aplikacija Douyin najstnikom na primer prepoveduje uporabo igranja videoigric več kot 40 minut dnevno.