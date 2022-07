Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velika večina Slovencev, 79,45 odstotka, do spletnih vsebin dostopa prek mobilnega telefona, kaže raziskava podjetja iPROM o tehnoloških značilnostih naprav, s katerimi spletni uporabniki dostopajo do digitalnih medijev. Med brskalniki vodilni delež ohranja Chrome, večina uporabnikov pa ima pametne telefone z operacijskim sistemom Android.

Če skoraj štiri petine Slovencev do digitalnih medijev dostopa preko pametnih telefonov, pa jih nekaj več kot petina (20,55 odstotka) vsebino v digitalnih medijih še vedno poglobljeno raziskuje prek računalnikov, kaže med tednom objavljena raziskava iPROM.

Rast dostopa do spleta preko mobilnih telefonov se je sicer upočasnila

V zadnjem letu se je rast dostopa do spleta preko mobilnih telefonov v primerjavi s preteklimi obdobji sicer upočasnila, znašala je pet odstotnih točk.

Raziskava je po navedbah iPROM letos prvič zaznala trend rasti dostopov do digitalnih vsebin z uporabo pripomočkov za navidezno resničnost, vendar odstotek takšnih naprav še vedno ostaja zanemarljiv (0,01 odstotka).

Še vedno največ ljudi uporablja brskalnik Chrome, Firefox in Safari

Delež uporabe brskalnikov na računalnikih se med lanskim in letošnjim junijem ni bistveno spremenil. Vodilni tržni delež ohranja brskalnik Chrome (65,30 odstotka), ki mu sledita Firefox (18,48 odstotka) in Safari (7,46 odstotka). Največjo rast uporabe, 40-odstotno, je v analiziranem obdobju zabeležil brskalnik Edge, ki ga je junija letos uporabljalo 4,25 odstotka Slovencev. Kot so pojasnili raziskovalci, je rast posledica ukinitve brskalnika Internet Explorer v letošnjem letu.

Največ uporabnikov uporablja operacijski sistem Android

Velika večina uporabnikov, 77,55 odstotka, za dostop do digitalnih medijev uporablja pametne telefone z operacijskim sistemom Android, kar še utrjuje njegov položaj vodilnega mobilnega operacijskega sistema v Sloveniji. Uporaba Androida se je v enoletnem obdobju povečala za 5,65 odstotka. Applov mobilni operacijski sistem (iOS) medtem dosega 22,45-odstotni tržni delež.

Raziskavo je družba iPROM izvedla med junijem 2021 in junijem 2022, v njej pa je sodelovalo 1,65 milijona slovenskih uporabnikov interneta.