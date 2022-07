Tragedija na Grobniku, nesrečniku ni bilo pomoči

Obvestilo vodstva dirke o odpovedi nedeljskega dela prireditve. Foto: Gregor Pavšič Na dirkališču Grobnik je zadnja dva dneva potekala ena najštevilčnejših tovrstnih prireditev v zgodovini tega objekta, ki so ga zgradili leta 1978. Natrpani boksi so bili polni najrazličnejših dirkalnikov, od pokalnih avtomobilov do specialk TCR in tudi formul. Pod žgočim soncem pa se je spektakel v poznem popoldnevu žal sprevrgel v tragedijo.

Eden zadnjih sobotnih dogodkov je bila vztrajnostna dirka. Slabih 50 minut pred koncem dirke je ne izhodu iz zadnjega ostrega levega ovinka nadzor izgubil voznik porscheja 911 GT3.

Dirkalnik je pri visoki hitrosti sunkovito potegnilo na notranjo stran, kjer je z veliko silo priletel v varovalno ograjo in se na tem mestu tudi prevrnil ograjo. Prav na tem mestu pa je bilo za varovalno ograjo tudi uradno sodniško mesto. Ob trku porscheja je ograja zadela enega izmed sodnikov. Vodstvo je z rdečo zastavo prekinilo dirko, na stezo so zapeljali gasilci in reševalna vozila. Nesrečnega sodnika so prepeljali v bolnišnico, a je nesreče žal ni preživel. Vodstvo dirke je zaradi tragičnega dogodka nemudoma tudi odpovedalo ves nedeljski program.

Svojcem in znancem umrlega sodnika izrekamo iskreno sožalje.

Video - razplet pokala Twingo za slovensko DP

Najhitrejši v pokalu Twingo - z leve David Stušek, Matej Ivanuša in Nik Štefančič. Foto: Gregor Pavšič Že pred tragično nesrečo so organizatorji izpeljali več dirk v različnih razredih. Za Slovence je bila najbolj zanimiva dirka v pokalu Twingo, kjer je bilo v mednarodni konkurenci kar 35 avtomobilov in med temi 17 slovenskih voznikov. S prvega štartnega položaja se je na progo podal aktualni prvak Nik Štefančič, ki je prišel na štart optimistično razpoložen tudi po zmagah na zadnjih dveh dirkah v Avstriji.

Tudi tokrat je bila dirka izenačena, na samem vrhu pa je bilo več menjav v vodstvu. Štefančič je že pred štartom napovedal, da bo odločal zadnji krog in tako je tudi bilo. Ob pospeševanju iz zadnjega ostrega levega ovinka proti cilju se je vzporedno postavilo pet twingov in odločale so stotinke. Prvih pet je bilo razvrščenih v manj kot pol sekunde.

Prvih pet voznikov je bilo razvrščenih v manj kot pol sekunde. Foto: Gregor Pavšič

Prvi trije v 12 stotinkah sekunde

Zaključek je najbolje uspel Mateju Ivanuši, ki se za zdaj kaže kot najresnejši Štefančičev tekmec za naslov državnega prvaka. Drugi je bil z zaostankom devetih stotink sekunde David Stušek, dvanajst stotink za Ivanušo pa jem kot tretji ciljno črto prečkal Štefančič. Med Slovenci so bili v prvo deseterico mednarodne razvrstitve uvrščeni še Luka Grm, Dejan Robida in Rok Cerar. Grm je imel drugi najhitrejši čas na dirki (prvega med Slovenci), na končno peto mesto pa se je prebil s 14. štartnega položaja.

Pravdič bi danes štartal kot prvi

V dirki TCR Eastern Europe se je Robert Pravdič (audi RS3 LMS) uvrstil na osmo mesto, čeprav je dirko začel z zadnjega enajstega štartnega položaja. Za Pravdiča je bil to prvi nastop v tej konkurenci, nedeljsko dirko pa bi začel s prvega štartnega mesta. Na dirki TWC sta bila Miha Primožič (renault clio cup) in Dejan Robida (renault clio cup) šesti oziroma sedmi.

Robert Pravdič se je prvič preizkusil v močni konkurenci prvenstva TCR Eastern Europe. Foto: osebni arhiv