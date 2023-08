Anketo so izvedli na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru ljubljanske fakultete za družbene vede. Potekala je od februarja do aprila 2023 kot del aktivnosti ob dnevu varne rabe interneta. Sodelovalo je 566 osnovnošolcev, starih od 12 do 15 let, in 453 srednješolcev, starih od 15 do 19 let.

Spletna pornografija je preprosto dostopna vsem uporabnikom interneta. Da je spletno pornografijo že gledalo 44 odstotkov osnovnošolskih najstnikov in 62 odstotkov srednješolcev, je pokazala anketa, ki so jo izvedli na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si. Tretjina najstnikov je s spletno pornografijo v stik prišla med devetim in 11. letom.

Skoraj polovica najstnikov (46 odstotkov), ki so se že srečali s spletno pornografijo, je z njo prišla v stik v starosti od 12 do 14 let. Med šestim in devetim letom se je s pornografijo srečalo osem odstotkov, pred šestim letom pa šest odstotkov najstnikov. Prezgodnje srečanje s temi vsebinami negativno vpliva na razumevanje spolnosti ter lahko vodi v težave kasneje pri partnerskih odnosih in pri prvih spolnih odnosih, so na Safe.si opozorili v sporočilu za javnost.

Pri prvem stiku je sicer največ najstnikov, 54 odstotkov osnovnošolcev in 72 odstotkov srednješolcev, čutilo radovednost. Imeli pa so tudi negativne občutke - 25 odstotkov osnovnošolcev in 39 odstotkov srednješolcev se je počutilo zmedeno ter 34 odstotkov osnovnošolcev in 19 odstotkov srednješolcev neprijetno.

Do pornografije najpogosteje s telefonom

Za gledanje spletne pornografije najstniki uporabljajo predvsem telefone (89 odstotkov osnovnošolcev in 97 odstotkov srednješolcev), gledajo jo večinoma sami (91 odstotkov), nekateri pa tudi s prijatelji (25 odstotkov osnovnošolcev in 19 odstotkov srednješolcev) ter fantom ali dekletom (deset odstotkov osnovnošolcev in 16 odstotkov srednješolcev). Manj kot deset odstotkov jih pornografijo gleda z bratom ali sestro.

Petina osnovnošolcev in četrtina srednješolcev gleda pornografijo pogosto, občasno pa petina osnovnošolcev in tretjina srednješolcev. Med tistimi, ki gledajo pornografijo pogosto ali občasno, je 60 odstotkov takšnih, ki jo gledajo večkrat tedensko, in 25 odstotkov takšnih, ki jo gledajo enkrat tedensko.

Mnogi tako zasvojeni, da potrebujejo vedno bolj ekstremno vsebino

Zasvojeno s pornografijo se počuti deset odstotkov osnovnošolcev in 15 odstotkov srednješolcev, ki pornografijo gledajo. Kar 14 odstotkov srednješolcev je povedalo, da potrebujejo vedno bolj ekstremne oblike pornografije, da se zadovoljijo. Neprijetne občutke glede spolnosti (strah, odpor ...) ima 14 odstotkov osnovnošolcev in osem odstotkov srednješolcev.

Skoraj polovica osnovnošolskih najstnikov in dve petini srednješolcev, ki so se že srečali s pornografijo na spletu, je že videlo pornografske posnetke z nasilnimi oblikami spolnosti.

Najstniki si pošiljajo gole fotografije drugih vrstnikov

Tretjina vseh v anketi sodelujočih najstnikov v starosti od 12 do 15 let in kar polovica starih od 15 do 19 let je že prejela spolne, gole ali razgaljene fotografije ali videoposnetke druge osebe. Od teh si takšnih posnetkov ni želelo prejeti 80 odstotkov osnovnošolcev in 60 odstotkov srednješolcev. Posnetek golega ali razgaljenega sebe je nekomu poslalo pet odstotkov osnovnošolcev in 14 odstotkov srednješolcev. Ta slika je bila naprej deljena brez soglasja pri kar 43 odstotkih osnovnošolcev in 23 odstotkih srednješolcev.

S tem, da ni prav, da je pornografija na spletu tako lahko dostopna, se strinja 58 odstotkov vprašanih osnovnošolcev in le 45 odstotkov srednješolcev, da pa lahko škoduje otrokom in najstnikom, meni 70 odstotkov osnovnošolcev in 62 odstotkov srednješolcev. Petina osnovnošolcev in četrtina srednješolcev meni, da se lahko iz pornografije naučijo, kaj je spolnost v resnici.

Skoraj polovica osnovnošolcev (47 odstotkov) ter 42 odstotkov srednješolcev se strinja, da pornografija ponižuje ženske in spodbuja sovraštvo ter nasilje nad njimi. Da to ne drži, meni 28 odstotkov osnovnošolcev in 35 odstotkov srednješolcev.

Doma govora o spolnosti zelo malo, premalo tudi v šolah

Le tretjina najstnikov se je o spolnosti že kdaj pogovarjala s svojimi starši, o pornografiji pa se je doma pogovarjalo le 11 odstotkov osnovnošolcev in 16 odstotkov srednješolcev. Tretjina osnovnošolcev in dve petini srednješolcev se strinja s tem, da se v šoli premalo pogovarjajo o spolnosti in pornografiji. Pornografijo za učenje o spolnosti uporablja kar 21 odstotkov osnovnošolcev in 16 odstotkov srednješolcev.