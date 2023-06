Cipras po porazu na volitvah napovedal odstop s čela stranke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja grške opozicijske levičarske Sirize Aleksis Cipras je po porazu na parlamentarnih volitvah preteklo nedeljo danes naznanil odstop s čela stranke. Napovedal je volitve novega vodje stranke, na katerih sam ne bo kandidiral. Siriza, ki je Grčiji vladala med letoma 2015 in 2019, je preteklo nedeljo prepričala manj kot petino volivcev.

"Včasih je treba sprejeti zelo pomembne odločitve," je na novinarski konferenci v Atenah dejal Aleksis Cipras in napovedal, da bo razpisal volitve za novega vodjo stranke, na katerih pa sam ne bo kandidiral, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na nedeljskih volitvah, na katerih je slavila konservativna stranka Nova demokracija, njen predsednik Kiriakos Micotakis pa si je zagotovil drugi premierski mandat, je Sirizo volila manj kot petina volivcev. Od majskih volitev, na katerih je sicer prav tako slavila Nova demokracija, a ni dobila večine za samostojno vladanje, je Ciprasova stranka izgubila več deset tisoč volivcev.

"Čeprav se zdi paradoksalno, je lahko slab volilni rezultat tudi nov začetek za Sirizo," je dejal nekdanji premier, ki je s Sirizo Grčijo vodil v letih finančne krize. V nedeljo je sicer izgubil že na petih zaporednih volitvah proti Micotakisu in njegovi Novi demokraciji.

Za zdaj ostaja nejasno, kdo bi Ciprasa na čelu Sirize lahko nasledil, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Za mnoge Grke je bil Cipras sprva nekdo, ki je v času krize poosebljal grški upor proti mednarodnim upnikom in Grčijo skoraj popeljal iz evrskega območja. Kasneje je prelomil obljubo o odpravi varčevalnih ukrepov in državo zavezal še težjim pogojem reševanja krize, ki sta jih državi predpisala Mednarodni denarni sklad (IMF) in EU.

V zadnjih letih je Cipras že izgubil velik del kredibilnost med volivci na levi strani političnega spektra. Medtem je Grčija pod Micotakisom med drugim spet dosegla gospodarsko rast, pritegnila tuje vlagatelje in prihodke od pomembnega turističnega sektorja dvignila nazaj na raven pred pandemijo covid-19.