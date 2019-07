Volitve v Grčiji: stranka premierja Ciprasa doživela hud poraz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na predčasnih parlamentarnih volitvah v Grčiji naj bi po prvih projekcijah zmagala konservativna opozicijska stranka Nova demokracija (ND) Kiriakosa Micotakisa, ki je premagala levičarsko Sirizo dosedanjega premierja Aleksisa Ciprasa. Ta je že priznal poraz in Micotakisu čestital za zmago.

Po vzporednih volitvah naj bi Novo demokracijo podprlo 40 odstotkov volivcev, stranka Siriza premierja Ciprasa pa naj bi prejela 28,5 odstotka glasov, je po poročanju tujih tiskovnih agencij objavila državna televizija ERT.

Volilni prag prestopili še dve manjši stranki

V 300-članskem parlamentu naj bi konservativna Nova demokracija zasedla od 155 do 167 poslanskih sedežev, kar bi ji omogočilo zadostno večino, da ji za vodenje vlade ne bi bilo treba sklepati koalicijskih dogovorov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Siriza naj bi dobila med 77 in 82 poslanskih mandatov in s tem v skladu z napovedmi predvolilnih anket doživela močan poraz.

Volilni prag naj bi prestopili še dve manjši stranki, in sicer levosredinsko gibanje za spremembe Kinal, ki naj bi ga podprlo med šest do osem odstotkov volivcev, ter komunisti (KKE), ki naj bi jih podprlo med pet in sedem odstotkov volivcev. Triodstotnega volilnega praga za vstop v parlament pa naj kljub drugačnim predvolilnim napovedim ne bi dosegla skrajno desničarska Zlata zora.

Prve neuradne izide volitev bodo po napovedih objavili okoli 21. ure po srednjeevropskem času.