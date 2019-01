Grški premier Cipras dobil zaupnico v parlamentu

"Vlada danes zahteva glasovanje o zaupnici, ki je enako pomembna kot glasovanje za stabilnost in politično kredibilnost države na evropskem in svetovnem prizorišču," je pred glasovanjem dejal Cipras. "Zmagali bomo in šli naprej," je bil prepričan.

Kljub zmagi v parlamentu ni jasno, kakšna usoda čaka Ciprasovo vlado in ali ji bo uspelo dokončati štiriletni mandat, ki se je sicer zaključi septembra. Zdaj jo namreč čaka ratifikacija sporazuma s sosednjo Makedonijo o imenu.

44-letni levičarski premier je danes vztrajal, da ima njegova vlada še deset mesecev in da mora opraviti še pomembne naloge. Med njimi so revizija ustave, zvišanje minimalne plače in sklenitev dogovora o lastnini z grško pravoslavno cerkvijo, ki so ga nedavno blokirali škofi.

Koalicijska desna nacionalistična stranka Anel je iz vlade izstopila, potem ko je makedonski parlament uresničil dogovor med Atenami in Skopjem o spremembi imena države.