Poslanci potrdili spremembo imena, Makedonija po novem Severna Makedonija

Makedonski parlament je z 81 glasovi sprejel spremembo ustave, s katero se bo v skladu s sporazumom z Grčijo ime države spremenilo v Republika Severna Makedonija. Potrditev se je zgodila po tem, ko je vlada Zorana Zaeva sporočila, da so si zagotovili podporo osmih poslancev glavne opozicijske stranke VMRO-DPMNE in albanske opozicijske stranke Besa.

Parlament je v tretjem in zadnjem branju z 81 glasovi najprej sprejel štiri ustavna dopolnila, nato pa sprejel in razglasil še ustavni zakon. Iz makedonske vlade so pred glasovanjem sporočili, da so z dogovorom o ustavnih dopolnilih zagotovili najmanj 80 glasov v 120-članskem parlamentu, ki so potrebni za potrditev sporazuma.

"Dosegli smo najboljšo mogočo dikcijo dopolnil, ki so potrebna za implementacijo Prespanskega dogovora, ki varuje makedonsko identiteto," so sporočili iz vlade pod vodstvom premierja Zorana Zaeva.

Vlada si je pred glasovanjem zagotovila podporo osmih poslancev glavne opozicijske VMRO-DPMNE in dosegla dogovor z albansko opozicijsko stranko Besa, ki je zahtevala dodatna dopolnila. Preostali poslanci stranke VMRO-DPMNE, ki dogovora z Grčijo ne podpira, se zasedanja niso udeležili.

Dogovor mora zdaj ratificirati še grški parlament v Atenah

Makedonski parlament je v sredo začel sklepno razpravo o štirih ustavnih spremembah, ki jih je v skladu z junija lani doseženim sporazumom predlagala vlada.

Sprememba ustave je bila potrebna v skladu z junija lani doseženim dogovorom med Skopjem in Atenami o spremembi imena države. Prespanski dogovor, ki bo po več desetletjih zastoja odprl pot Makedoniji v EU in Nato, mora zdaj ratificirati še grški parlament.