Premierja Makedonije in Grčije predlagana za Nobelovo nagrado za mir

Nobelova nagrajenka za mir iz Tunizije Wided Bouchamaoui je v govoru na makedonski univerzi v Skopju napovedala, da bo premierja Makedonije in Grčije, Zorana Zaeva in Aleksisa Ciprasa, nominirala za Nobelovo nagrado za mir 2019. Nagrado si zaslužita za letošnji dogovor, s katerim sta utrla pot za rešitev večletnega spora o uradnem imenu Makedonije.

Dogovor med Makedonijo in Grčijo je danes Bouchamaouijeva po poročanju francoske tiskovne agencije AFP označila kot "primer in sporočilo za vsakogar, kako je lahko dialog rešitev".

Bouchamaouijeva je Nobelovo nagrado za mir prejela leta 2015 kot članica tunizijske skupine za demokracijo. Takrat je vodila kvartet narodnega dialoga, v katerega so bile vključene štiri civilne skupine, in je za prispevek k demokraciji prejel Nobelovo nagrado za mir. Kot Nobelova nagrajenka za mir ima pravico do nominacije.

Dogovor še ni dokončno pod streho

Makedonija in Grčija sta z letošnjim dogovorom razrešili dolgoletni spor, zaradi katerega je Grčija blokirala približevanje Makedonije zvezi Nato in Evropski uniji. Dogovor še ni pod streho, saj mora makedonski parlament z dvotretjinsko večino sprejeti potrebne ustavne spremembe. Prav tako ga mora ratificirati še grški parlament.

V Skopju je bil danes tudi pomočnik ameriškega državnega sekretarja John Sullivan, ki je prav tako izpostavil "pogumno vodstvo" obeh premierjev, ki sta zaradi dogovora doma deležna nasprotovanja v opozicijskih vrstah. Po srečanju je Zaev dejal, da ni skrivnost, da je Rusija poskušala spodkopati dogovor. Moskva, ki nasprotuje širitvi Nata, je tovrstne obtožbe doslej vedno zanikala.