Makedonski parlament začel razpravo o ustavnih amandmajih za spremembo imena

Kot je še poudaril makedonski premier, bodo amandmaje vključili v ustavo, če bodo Atene podprle protokol za pristop Makedonije v zvezo Nato. To je po njegovih besedah zahtevala opozicija.

Poslance je pozval, naj v duhu sporazuma z Grčijo podprejo amandmaje in s tem sledijo interesom državljanov. Letošnje in prihodnje leto sta ključni za evropsko integracijo Makedonije in njeno prihodnost, je še izpostavil. Poudaril je, da v štirih amandmajih ni ničesar spornega ter da so v skladu z mednarodnim pravom in interesi Makedonije.

Republika Makedonija bo postala Republika Severna Makedonija

Prvi amandma besedno zvezo Republika Makedonija spreminja v Republika Severna Makedonija. Z drugim amandmajem bodo v preambulo dodali ohridski sporazum iz leta 2001 kot konstitutivni element države. S tretjim amandmajem bodo dodali odstavek, ki navaja, da Makedonija spoštuje suverenost, ozemeljsko celovitost in politično neodvisnost sosednjih držav, vključno z Grčijo. Četrti pa potrjuje makedonsko identiteto in varuje pravice in interese Makedoncev v tujini.

Referendum je bil neuspešen zaradi nizke udeležbe

Parlament je ob začetku seje zavrnil zahtevo opozicijske VMRO-DPMNE za umik predloga amandmajev, ki ga je vlada sprejela v začetku novembra. Predlog je namreč po besedah vodje poslanske skupine te stranke Nikole Micevskega protiustaven, poleg tega pa je bil referendum o dogovoru neuspešen. Neuspešen je bil sicer zaradi prenizke udeležbe, čeprav je večina dogovor podprla.

Postopek naj bi bil zaključen do 18. januarja

Poslanci imajo na razpolago tri dni za razpravo o vsakem amandmaju, torej vse skupaj 12 dni. Druga faza spreminjanja ustave se bo tako predvidoma zaključila 18. decembra, ko se bo začela zadnja faza. Celoten postopek naj bi se zaključil sredi januarja prihodnje leto.

Pričakovati je, da bo parlament predlog amandmajev podprl, saj ima vladajoča koalicija okoli socialdemokratov 67 poslancev. Osem nekdanjih poslancev VMRO-DPMNE, ki so podprli začetek spreminjanja ustave, se bo pri glasovanju o treh amandmajih vzdržalo, je povedal eden od njih.

Začetek zasedanja spremljajo protesti pred parlamentom, na katerih zahtevajo odstop premierja Zaeva, poslance VMRO-DPMNE pa so pozvali, naj se jim pridružijo.