Nekdanjemu makedonskemu premierju grozi 20 let zapora

Trenutno tako proti Gruevskemu, ki je bil premier med letoma 2006 in 2017, poteka skupno šest sodnih postopkov. Glede na poročanje medijev mu očitajo pranje denarja, nezakonito financiranje stranke, zlorabo položaja, volilno prevaro, sodelovanje pri kriminalni organizaciji in spodbujanje h kaznivemu dejanju.

Če bodo politika, ki je trenutno na Madžarskem, spoznali za krivega, bi moral po poročanju makedonskih medijev v zapor za 20 let.

Gruevskega so maja spoznali za krivega zlobe položaja in bi moral novembra letos začeti prestajati dveletno zaporno kazen, a je zbežal na Madžarsko, kjer so mu odobrili politični azil. Madžarsko vlado so zaradi pomoči pri begu politika in hitri odobritvi azila kritizirale številne države.

V Budimpešti so kljub pozivom izključili možnost, da bi ga izročili Makedoniji, kjer je po njihovih besedah politično preganjan. Skopje je izpostavilo, da njegovo izročitev zahtevajo zaradi resnosti kaznivega dejanja, in spomnilo, da je bil zanj izdan mednarodni priporni nalog.