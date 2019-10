Madžarska ne bo izročila Gruevskega Severni Makedoniji

Kot so pojasnili na ministrstvu v Skopju, so prejeli obvestilo, da je vrhovno regionalno sodišče na Madžarskem sprejelo dokončno odločitev o tem, da niso izpolnjeni zakonski pogoji za izročitev Gruevskega, glede na to, da so mu na Madžarskem odobrili politični azil, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Nekdanji makedonski premier bi moral v začetku novembra lani v Severni Makedoniji začeti prestajati dvoletno zaporno kazen zaradi korupcije in zlorabe položaja, a je pobegnil na Madžarsko, kjer so mu na hitro podelili politični azil.

Na Madžarsko zaradi groženj in političnega pregona

Gruevski, ki je dober prijatelj madžarskega premierja Viktorja Orbana, je pred meseci sporočil, da se je za odhod na Madžarsko odločil zaradi groženj in političnega pregona.

Iz domovine je lani pobegnil s pomočjo madžarskih diplomatov v Albaniji, prek Črne gore in Srbije, in sicer v diplomatskem avtomobilu. Makedonsko tožilstvo, pristojno za organizirani kriminal, še naprej vodi preiskavo o tem, kako mu je uspelo zapustiti Severno Makedonijo in kdo vse mu je pri tem pomagal. Ni namreč jasno, kako je brez dokumentov iz Severne Makedonije vstopil v Albanijo.